爭台南議事槌 國民黨人選難產

2018年12月21日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市議會正、副議長選戰25日投票，民進黨雖確定由邱莉莉、郭清華代表出馬，但黨內猶有雜音，國民黨人選則面臨難產，國民黨團20日發布甲級動員召開黨團會議，針對議長人選，議員間意見仍擺不平，最後宣布24日決定最後人選，若無黨籍議員喬不出人選，國民黨將自推參選。

綠營邱莉莉郭清華代表

台南市議會今年各黨團席次皆未過半，攸關台南市議會龍頭寶座25日將投票產生，民進黨團19日已拍板定案，由邱莉莉與郭清華搭檔出線，兩人積極爭取過半席次的議員支持，但國民黨迄今人選難產。

台南市議會席次57席，民進黨團25席，國民黨團16席，無黨籍議員14席，時代力量黨團與台聯黨團各1席，國、民兩黨團在這場議長爭霸戰中若想出線，勢必要尋求無黨籍議員支持。

藍軍還在等無黨籍人選

邱莉莉日前宣稱已掌握5席無黨籍議員支持，加上民進黨記名投票，等於宣告掌握30席過半席次票數。

面對民進黨來勢洶洶，國民黨團議長、副議長人選卻至今難產，原先決定由洪玉鳳、林燕祝兩人擇一參選議長，蔡淑惠攻副議長，卻在黨團內部意見分歧下，未有決議。

眼看距投票日僅剩5天，不少國民黨支持者擔心台南市議會正、副龍頭會讓民進黨「整碗捧」，希望國民黨趕快產生人選，國民黨團20日甲級動員討論，但仍無結果，盧崑福表示，國民黨團仍等待無黨籍人選確定，目前還需要時間整合人選，24日將再一次甲級動員做出最後決定。

(中國時報)