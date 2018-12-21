爭台南議事槌 國民黨人選難產

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市議會正、副議長選戰25日投票，民進黨雖確定由邱莉莉、郭清華代表出馬，但黨內猶有雜音，國民黨人選則面臨難產，國民黨團20日發布甲級動員召開黨團會議，針對議長人選，議員間意見仍擺不平，最後宣布24日決定最後人選，若無黨籍議員喬不出人選，國民黨將自推參選。

綠營邱莉莉郭清華代表

台南市議會今年各黨團席次皆未過半，攸關台南市議會龍頭寶座25日將投票產生，民進黨團19日已拍板定案，由邱莉莉與郭清華搭檔出線，兩人積極爭取過半席次的議員支持，但國民黨迄今人選難產。

台南市議會席次57席，民進黨團25席，國民黨團16席，無黨籍議員14席，時代力量黨團與台聯黨團各1席，國、民兩黨團在這場議長爭霸戰中若想出線，勢必要尋求無黨籍議員支持。

藍軍還在等無黨籍人選

邱莉莉日前宣稱已掌握5席無黨籍議員支持，加上民進黨記名投票，等於宣告掌握30席過半席次票數。

面對民進黨來勢洶洶，國民黨團議長、副議長人選卻至今難產，原先決定由洪玉鳳、林燕祝兩人擇一參選議長，蔡淑惠攻副議長，卻在黨團內部意見分歧下，未有決議。

眼看距投票日僅剩5天，不少國民黨支持者擔心台南市議會正、副龍頭會讓民進黨「整碗捧」，希望國民黨趕快產生人選，國民黨團20日甲級動員討論，但仍無結果，盧崑福表示，國民黨團仍等待無黨籍人選確定，目前還需要時間整合人選，24日將再一次甲級動員做出最後決定。

(中國時報)

跨年來南投 日賞梅夜狂歡 屏東智慧停車 找車位超方便

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。