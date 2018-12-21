屏東智慧停車 找車位超方便

屏東市區停車格陸續導入地磁感應科技，透過APP便可查詢路旁剩餘車位，非常便民。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

為提升便捷路邊停車及收費服務效能，屏東縣政府爭取經濟部補助，投入5000萬建置智慧停車系統，20日正式宣布智慧停車控制中心啟用，未來將陸續導入地磁感應科技，民眾不久後可透過APP查詢路旁剩餘車位，即時掌握各路段停車資訊，開啟屏東智慧停車新紀元。

下載APP 資訊全都露

經濟部工業局電子資訊組長林俊秀指出，台灣人平均停車1次需耗時9.4分鐘，其中以台北時間最長，找1個車位需要12.8分鐘，屏東則是6分鐘，找停車位花得時間越久，對於經濟成本及環境汙染就會提高。

屏東縣長潘孟安表示，縣府從今年初盤整縣內所有路邊停車格及停車場停車位，透過垂直整合並導入現代化科技，不僅讓民眾停車更加便捷，也能藉由路口設置的「數位剩餘車位顯示器」，減少民眾尋找空車位時間，降低車輛繞行造成的交通壅塞問題。

結合大數據 改善交通

另外，智慧停車控制中心啟用後，未來所有在路邊停車巡場管理師所開立的停車資料及道路上異常狀況，皆即時以4Ｇ回傳中心，並完整呈現在智控中心監控螢幕，透過大數據分析運用，可望讓公部門確實掌握停車周轉率及使用特性，作為停車管理政策依據。

潘孟安也強調，預計明年6月前會在屏東市區道路及東港鎮光復路段全面鋪設智慧地磁感應科技，提供車輛偵測資訊，未來民眾只要透過手機APP查詢，即可掌握欲前往路段目前剩餘車位，透過科技讓屏東智慧停車邁入新的里程碑。

(中國時報)

爭台南議事槌 國民黨人選難產 頭城點燈 入夜變身歡樂耶誕城

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。