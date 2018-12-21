屏東智慧停車 找車位超方便

2018年12月21日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

為提升便捷路邊停車及收費服務效能，屏東縣政府爭取經濟部補助，投入5000萬建置智慧停車系統，20日正式宣布智慧停車控制中心啟用，未來將陸續導入地磁感應科技，民眾不久後可透過APP查詢路旁剩餘車位，即時掌握各路段停車資訊，開啟屏東智慧停車新紀元。

下載APP 資訊全都露

經濟部工業局電子資訊組長林俊秀指出，台灣人平均停車1次需耗時9.4分鐘，其中以台北時間最長，找1個車位需要12.8分鐘，屏東則是6分鐘，找停車位花得時間越久，對於經濟成本及環境汙染就會提高。

屏東縣長潘孟安表示，縣府從今年初盤整縣內所有路邊停車格及停車場停車位，透過垂直整合並導入現代化科技，不僅讓民眾停車更加便捷，也能藉由路口設置的「數位剩餘車位顯示器」，減少民眾尋找空車位時間，降低車輛繞行造成的交通壅塞問題。

結合大數據 改善交通

另外，智慧停車控制中心啟用後，未來所有在路邊停車巡場管理師所開立的停車資料及道路上異常狀況，皆即時以4Ｇ回傳中心，並完整呈現在智控中心監控螢幕，透過大數據分析運用，可望讓公部門確實掌握停車周轉率及使用特性，作為停車管理政策依據。

潘孟安也強調，預計明年6月前會在屏東市區道路及東港鎮光復路段全面鋪設智慧地磁感應科技，提供車輛偵測資訊，未來民眾只要透過手機APP查詢，即可掌握欲前往路段目前剩餘車位，透過科技讓屏東智慧停車邁入新的里程碑。

(中國時報)