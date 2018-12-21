動手玩創意 新北自編創客專書

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中國時報
／新北報導

展現新北市師生創客成果的《Σ30＝創客∞》一書，共集結了30件親子產學合作的精彩案例，20日在新北市立圖書館舉行新書發表會，市長朱立倫出席除鼓勵學生要勇於挑戰，也希望藉由新書的發表，持續吸引並培養更多創客。

由教育局、新北市各學校及親子天下股份有限公司合作出版的《Σ30＝創客∞》，是全國唯一收錄全方位創客作品實錄及學習指南的創客專書，包括30個跨領域自造實作案例，以輕鬆活潑的故事，介紹各校創客課程及成果，鼓勵親子腦力激盪，讓「Maker to Market」成為可能。

積穗國小郭定亞同學發明的自動餵魚器、永和國中利用曬衣夾做出創意夾夾樂，以及明志國中將小時候常玩的彈珠發揮創意，做出獨一無二的彈珠機器，都讓現場民眾讚嘆不已；昌平國小2位女同學特別贈送朱立倫手作紀念書當作卸任禮物，讓朱立倫深感驚喜與感動。

朱立倫表示，師長要支持學生「動手做」，成為「自造者、doer、maker」已經是一種新生活態度，從這本新書中，可以看見每位師生的努力付出，也希望藉由新書發表，持續吸引並培養更多創客。

教育局表示，新北市率先全國推動創客教育，以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」做為創客教育理念，補助創客社群學校、國小創客社團及偏鄉學校，累積近百間創客能量學校，明年更將建置7間自造教育及科技中心，實踐「校校有創客」的目標。

(中國時報)

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