技職學用無落差 未畢業即就業

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中國時報
／竹市報導

學以致用，還沒畢業工作已找上他！新竹市光復中學汽車科學生彭康豪尚未畢業，就有雙B進口車廠為延攬人才，以起薪3萬元且獎金另計的優厚條件聘用，技職學生的出路廣，也成為學弟們仿效對像。

光復中學校長黃敦煌表示，光復中學汽車科今年參加汽車修護和汽車噴漆2項職種，有3位選手獲得優勝，成績更是竹苗第1。其中，彭康豪獲得優勝後選擇就業，晚上到科大進修，20日更獲BMW汽車廠簽約聘用，此舉是落實技職教育，學用無落差，產學無縫接軌的最佳寫照，也成學弟妹典範。

黃敦煌說，今年的全國中等學校工業類科技藝競賽日前剛落幕，汽車修護職種全國有50餘所公私立學校、76位選手參加，汽車噴漆職種也有45位選手參賽，精英薈萃。汽車修護職種在11月23日先進行初賽，也就是淘汰賽，只有22位選手闖進24日的決賽，競爭度可想而知，參賽選手無不卯足勁力拚佳績，期盼為校爭光。

汽車噴漆是工業類科技藝競賽成立此職種的第4年，光復中學已參加3屆且連年得優勝，實屬不易。選手陳威儒在賽前還特別到桃苗豐田新竹廠集訓，非常感謝業界及指導老師吳貝克所提供的各項支援及教導，才能有此佳績。競賽前桃苗豐田新竹廠也希望陳威儒能畢業後到公司服務，未畢業即就業再添佳話。

(中國時報)

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