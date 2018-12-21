書面說服評審 清中生上名校

清水高中特殊選才再傳捷報，陳伯睿（左二）、陳予禮（右二）錄取國立大學名校。（陳淑娥攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

大學多元管道入學，特殊選才陸續放榜中，清水高中陳予禮熱愛地球科學，完備的資料讓他在書面審查就過關，完全不用面試，順利錄取台灣師範大學地球科學系；陳伯睿因對機器人情有獨鍾，走遍全台程式研習營，優異表現錄取交通大學百川學士學位學程。

陳予禮高中時對地球科學產生濃厚興趣，更獲得該科學期成績滿分的傑出表現，由於擔任小老師，總能解決同學的疑難雜症；他參加台師大特殊選才「獅子座計畫」招生，由於書面資料完備，第1關就深獲評審教授青睞。陳予禮說，一開始未接獲面試通知，以為落榜，沒想到自己竟能以「書面」說服評審！

陳伯睿表示，國小時期因接觸到樂高機器人，進而愛上機器人，國中時對寫程式產生濃厚興趣，當時只能自學，高中後興趣不減，開始參與大大小小的機器人程式研習營，可說跑遍全台。對外積極參加競賽，包括RoboCupJunior Taiwan Open 世界盃青少年機器人台灣公開賽、青少年機器人世界盃澳洲公開賽、國際奧林匹亞機器人大賽台中市校際盃等，成績十分優異。

清水高中校長黃偉立表示，陳予禮及陳伯睿在大學特殊選才中表現優異，分別錄取師範大學地球科系及交通大學百川學士學位學程，兩人雖得知已有理想學校可讀，但仍堅持參加學校模考，與同學一起完成學習，態度值得肯定。

(中國時報)

技職學用無落差 未畢業即就業 新化果菜市場遷建動土

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。