新化果菜市場遷建動土

2018年12月21日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府投入5.39億元進行新化果菜市場遷建工程，20日上午舉行動土典禮，準台南市長黃偉哲、農糧署副署長莊老達、台南市副市長許漢卿與多位地方民代出席，預計2020年果菜市場完成遷建後，可望帶動新化繁榮發展。

黃偉哲表示，新化果菜市場遷建新址選定南175市道旁土地，腹地充足，且位於市郊，不易影響周邊生活環境，又鄰近國3、國8及台20線，作為農產品交易、運輸南來北往，適合未來果菜市場發展需求。

台南市農業局指出，新化果菜市場用地面積達8公頃，工程經費5.39億元，遷建工程於今年11月23日決標，預定明年初開工，工期600天，預計2020年完工驗收，正式啟用後，將成為南台灣重要果菜批發市場。

新化果菜市場遷建工程包含交易場主建物、辦公大樓、公共停車場、滯洪池、汙水處理廠和垃圾處理場，其中，屋頂將採曲線造型綠色建築，注重通風採光。另外，停車場可提供小客車577位、大客車13位、聯結車10位、堆高機32位、機車300位，可解決原果菜市場市集噪音、停車空間不足，交通壅塞及環境清潔等問題。

農業局表示，完工後的新化果菜市場結合資訊化及新型拍賣設備、太陽能等，打造符合綠建築及智慧建築雙標章的綠色環保市場，建置完善冷藏設施，並透過BOT促參招商由民間營運，預計可節省公帑4000萬元。

(中國時報)