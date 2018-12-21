水霧奇幻 高雄水水地景吸睛

「集盒」請來新銳設計師操刀「高雄水水」水霧藝術地景，讓訪客彷若置身純白色峽谷幻境。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄「集盒」貨櫃聚落又有新搞頭！除有3家新創生力軍進駐外，新亮點水霧地景藝術「高雄水水」為新銳設計師操刀，仿若置身純白色峽谷幻境，帶來全新感官體驗，預料再掀一波網紅打卡熱潮。

「三餘梭書」由在地獨立書店「三餘書店」駐點營運，推廣人文閱讀、生活創意與藝術表演。「Fader DJ Studio」由3名志同道合音樂人聯手，帶來電子音樂教學及體驗。「台灣海洋帆船學校」提供遊客帆船駕乘體驗，從嘉信22號遊艇碼頭出發航向美麗水岸。

都發局指出，「高雄水水」水霧藝術地景為辜達齊、趙尉翔與曾令理等設計師設計，以沉浸式水霧帶來魔幻奇異的感官體驗，讓訪客如身處峽谷幻境。另外，高雄知名在地藝術家陳奕彰創作「飄浮綿羊與飛天河馬」，可愛又充滿童趣，觸發無限視覺想像。

實踐大學應用中文系師生策劃「試說心語｜諸子上菜」應用中文互動展，將於22日、23日登場，結合詩歌、哲學、文創及命理文化等領域，將傳統殿堂知識轉化為通俗可親的日常體驗。

「Playground－跨年不斷電，連續play3天」從29日、30日及31日連續3天舉辦跨年主題活動，透過滑板教學、手指滑板、競技單車、電動獨輪、藝術家塗鴉、街頭籃球等不同展演形式，深入淺出帶領大眾體驗街頭文化，感受露天市集的生活趣味。

(中國時報)

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