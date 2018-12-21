旺英衛教基金會 捐贈高頂救護車

財團法人旺英衛教基金會董事長黃正勝（右四）捐贈價值426萬元的頂級高頂救護車及各項醫療器材予新北市消防局。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

熱衷公益慈善活動的財團法人旺英衛教基金會，為讓救護人員有足夠空間進行急救處置及安全需求，斥資426萬元採購頂級高頂救護車及各項醫療器材，基金會董事長黃正勝20日在捐贈儀式中表示，希望能拋磚引玉，讓回饋社會的能量最大化。

昨天的捐贈儀式在安和消防分隊舉行，黃正勝出席捐贈，消防局長黃德清代為接受，邀請考試院長伍錦霖、立法委員羅明才、新北市議員劉哲彰等貴賓到場觀禮，場面盛大隆重。

黃正勝曾任國策顧問、世界台商會會長，日前得知安和消防分隊救護車與設備老舊，立刻慷慨解囊，斥資426萬元，捐贈一台符合人體工學與救護操作實際需求的頂級高頂救護車，車內配備先進手動電擊器、自動心肺復甦機、生理監視器、影像喉頭鏡等醫療器材。

救護車特別設計符合救護人員操作的座椅，讓救護人員在執行緊急救護勤務時更添效率與安全性。

黃正勝說，他的能力有限，只希望盡力回饋社會，也能拋磚引玉，將回饋社會的能量最大化。

旺英衛教基金會平時積極投入社會公益，陸續開辦「魯班計畫獎學金」培育產業人才，捐贈台北醫學大學、台北醫學大學附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院等用以提升醫療技術與設備，並捐贈公共電擊器(PAD)，充實偏遠地區國中小緊急救護設備。

黃正勝更多次捐贈撫慰金予殉職的消人員家屬，更在消防署成立「消防人員公益信託基金」及新北市成立「消防之友會」，照顧消防人員不遺餘力。

(中國時報)

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