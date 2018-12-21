擴大生態休耕 林務局打造黑琵樂園

成龍溼地頻現黑面琵鷺，林務局決定擴大生態休耕。（張朝欣翻攝）

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中國時報
／雲林報導
成龍溼地發現的黑面琵鷺V29（上），也出現在鰲鼓溼地。（張朝欣翻攝）

口湖鄉成龍溼地本月記錄到1隻繫有腳環的黑面琵鷺，經查是去年由韓國研究人員繫放的V29，這筆回報紀錄是V29在全球第1筆回報資料，極具研究價值，由於黑面琵鷺頻頻現身成龍溼地，林務局已決定擴大生態休耕範圍，打造1處黑面琵鷺樂園。

回報V29紀錄的是長年進駐成龍村的觀樹教育基金會，基金會主任王昭湄表示，本月10日在成龍村泡水草澤區發現黑面琵鷺蹤跡，當日即回報黑面琵鷺保育學會，最後確定是2017年6月29日於韓國繫放後，從未接獲回報紀錄的V29。

根據黑面琵鷺保育學會的資料顯示，成龍溼地在2014年1月18日第1次記錄到3隻黑面琵鷺，至2018年1月17日有高達59隻的紀錄，數量明顯倍速成長，與觀樹教育基金會例行生態調查結果呈現的趨勢相吻合。

林務局局長林華慶指出，每1筆由在地公民科學家累積的資料，不僅可以協助研究人員分析該區生物與環境的變遷關係，藉由不同區域資料比對，更可以看出全球生態系環環相扣。成龍溼地記錄到V29，也突顯地層下陷區的生態豐富度。

林務局為了持續保育成龍溼地周邊重要候鳥棲息地，決定明年擴大「生態休耕」承租面積，凡土地位在內政部營建署最新公告的「成龍重要溼地範圍內及其周邊地層下陷區不利耕作」重要生態熱點，經林務局認可，地主即得申辦「生態休耕」，共同為黑面琵鷺打造1處快樂天堂。

(中國時報)

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