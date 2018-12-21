台灣燈會在屏東 1鄉鎮1花燈

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中國時報
／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，全縣33個鄉鎮市都推出在地特色花燈，目前大部分鄉鎮都已完成，多取材在地農漁特產、景點、人文生活，將陸續發表。縣府勞工處長林德輝表示，未來將會聚集33座花燈，一起在屏東市區遊街繞行，宣傳屏東之美。

林德輝說，台灣燈會是難得宣傳屏東的好機會，縣府因此補助各鄉鎮市，打造屬於自己特色的花燈，讓遊客逛燈會也能認識屏東不同鄉鎮。許多鄉鎮以農漁特產為主題，像萬丹鄉的紅豆和乳牛、枋寮鄉的龍膽石斑，獅子鄉的「獅子好芒」除了特產芒果外，鄉名獅子也是重點，麟洛鄉也以鄉名的「麒麟」為主體。

不少鄉鎮也以人文、文化為主題，8個原住民鄉花燈當然充滿濃濃原民風，內埔鄉搭配韓愈文化季推出花燈，彰顯客家風味。燈會前地方舉辦活動，也以花燈來暖場，像年底萬丹舉辦紅豆節及跨年晚會，就邀請10多個鄉鎮花車一起來共襄盛舉。

竹田鄉公所20日發表特色花燈，以竹田鄉日式車站竹田驛及吉祥物頓物牛為主體，搭配地方農特產文心蘭、檳榔扇、檸檬、客家竹門簾等，及竹田動漫祭虛擬代言人「害羞的小竹」，展現竹田鄉豐富的物產及人文特色。

竹田鄉長傅民雄說，明年適逢竹田車站啟用百年，這次特別邀請在地業者發揮創意打造花燈，彰顯地方特色。公所近年也積極推動竹田成為國際慢城，希望將竹田打造為宜居小城。

(中國時報)

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