精密機械產業聚落 落腳樹林

2018年12月21日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

五缺問題讓台灣經濟發展停滯，其中「缺地」更是許多廠商的痛，新北市府盤點與釋出轄內土地，協助企業解決用地問題，「樹林區東山段國有乙種工業用地開發招商案」20日動工，將打造樹林成為航太級精密機械產業聚落，提升周遭產業效益。

市長朱立倫表示，新北市自升格以來，努力協助企業解決用地不足的困境、照顧未登記工廠合法設廠。

包括2016年落成啟用的樹林產專區，今年4月開工的新莊國際創新園區，及規劃設計中的新店寶高智慧產業園區，都是市府努力的案例，這次與國有財產署一起合作提供工業用地，經開發興建後，可滿足產業設廠需求及提升當地就業率。

經發局說，本次與皓澤精密與良容工業簽約，2家公司看好未來的發展，加碼投資總金額達2.5億元，再加上2家企業在精密機械加工領域累積逾20年技術與經驗，未來工程完成後，可帶動周邊小型產業轉型升級，也為新北市航太級精密機械產業發展帶來榮景。

經發局表示，樹林東山段乙種工業用地面積約0.38公頃，採土地租賃方式招商，含續租最長達40年，由2家企業負責興建及營運，未來將興建4層樓的廠辦合一建築物，總樓地板面積可達2330坪，除了滿足擴廠需求，可再提供5家新北廠商進駐，為當地創造至少200個就業機會，最快在2020年6月完成。

(中國時報)