職訓木工家具非賣品 贈弱勢團體

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中國時報
／台南報導

職訓不只習得專業技能，還能傳遞正能量！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在耶誕前夕發起「送愛到府」公益捐贈，將職訓學員195件手工木作家具製品送給轄區弱勢團體當耶誕禮物，首批53件家具20日送抵台南市心智障礙關顧協會展翼庇護工場，讓憨兒開心不已。

「這批耶誕賀禮來的正是時候」，捐贈儀式由雲嘉南分署長柯呈枋代表捐贈，台南市心智障礙關顧協會總幹事陳麗秋代表受領，陳麗秋感謝分署愛心，她說，為了讓民眾體驗動手做甜點的樂趣，展翼庇護工場近日將成立DIY手作教室，這批耶誕賀禮剛好可讓中心省去添購桌椅費用。

柯呈枋指出，分署開設全國唯一「創意家具設計及製作」職訓班，每期成果展都吸引不少人高價喊買，但因為屬於非賣品，僅提供展示與收藏使用，今年分署特地整理195件學員利用胡桃木、山毛櫸與橡木等材質製作的電視櫃、書架、桌椅等家具，送給轄區弱勢團體當耶誕禮物。

柯呈枋強調，首批53件家具製品捐贈台南心智障礙關顧協會，其餘142件製品聖誕節前也將陸續送到伊甸社會福利基金會、台南蘆葦啟智中心、台南聲暉協進會、台南蓮心園啟智中心與嘉義縣脊髓損傷者協會等5家身心障弱勢團體。

柯呈枋說，家具木工班結訓學員多能順利取得丙級證照，結訓就業率逾8成，可從事家具設計、製造及室內裝修等工作，起薪約25K-28K，有經驗者，薪水甚至45K起跳。

(中國時報)

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