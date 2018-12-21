八里療養院午會 暖心慶耶誕

2018年12月21日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

耶誕節即將到來，衛福部八里療養院20日邀請180位病友舉辦耶誕「午（舞）」會，由職能治療實習學生及治療師帶領180位病友大跳體能耶誕舞，病友們還精心打扮成耶誕樹、糜鹿等角色上台走秀，雖然動作緩慢生疏，但病友全力以赴演出，留下最特別的回憶。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，耶誕節是一個溫馨、互動的美好節日，舉辦讓病友們一起參加的大型活動，不僅能讓他們感受到節日氣氛，透過跳舞及團康，也能讓他們有機會學習社交互動及展現自我，提高病友的認同與成就感，對病情改善有很大的助益。

20日的耶誕「午（舞）」會由180名病友一起許下聖誕願望，每個病友寫下了自已的願望，大多數病友的願望是希望自已盡早痊癒出院，但有些病友的願望卻藏著洋蔥，「希望爸爸媽媽來看我」、「我想回家睡我的床」等，字字句句透露著對家庭與親人的思念，也讓治療師們看了眼眶泛紅。

張自強說，有些病友因為病情及治療需求被迫與家人隔離，有些則是遭家人刻意疏遠，一年半載見不到一次面，每逢中秋節、耶誕節等特殊節日，就會喚起這些病友的思家情緒。

病友阿進對於療養院舉辦耶誕「午」會，顯得非常開心與期待，還要記者欣賞他表演的舞藝，手舞足蹈宛如小孩子般跑跳著離開；另名病友小芳也高興的說，想看看今年會不會有聖誕老公公驚喜出現，希望收到耶誕禮物。

(中國時報)