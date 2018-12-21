八里療養院午會 暖心慶耶誕

八里療養院舉辦耶誕「午」會，邀請180位院生同樂，提前歡度佳節。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

耶誕節即將到來，衛福部八里療養院20日邀請180位病友舉辦耶誕「午（舞）」會，由職能治療實習學生及治療師帶領180位病友大跳體能耶誕舞，病友們還精心打扮成耶誕樹、糜鹿等角色上台走秀，雖然動作緩慢生疏，但病友全力以赴演出，留下最特別的回憶。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，耶誕節是一個溫馨、互動的美好節日，舉辦讓病友們一起參加的大型活動，不僅能讓他們感受到節日氣氛，透過跳舞及團康，也能讓他們有機會學習社交互動及展現自我，提高病友的認同與成就感，對病情改善有很大的助益。

20日的耶誕「午（舞）」會由180名病友一起許下聖誕願望，每個病友寫下了自已的願望，大多數病友的願望是希望自已盡早痊癒出院，但有些病友的願望卻藏著洋蔥，「希望爸爸媽媽來看我」、「我想回家睡我的床」等，字字句句透露著對家庭與親人的思念，也讓治療師們看了眼眶泛紅。

張自強說，有些病友因為病情及治療需求被迫與家人隔離，有些則是遭家人刻意疏遠，一年半載見不到一次面，每逢中秋節、耶誕節等特殊節日，就會喚起這些病友的思家情緒。

病友阿進對於療養院舉辦耶誕「午」會，顯得非常開心與期待，還要記者欣賞他表演的舞藝，手舞足蹈宛如小孩子般跑跳著離開；另名病友小芳也高興的說，想看看今年會不會有聖誕老公公驚喜出現，希望收到耶誕禮物。

(中國時報)

貪念 大學生A走提款機3000元送辦 竹科防毒災 推緊急聯防組織

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。