中美對撞下的兩岸困局

2018年12月21日 04:10 中國時報 黃介正

《編按：中美兩強競爭對抗在今年愈顯激烈，在美國期中選舉、台灣九合一選舉之後，大陸改革開放40周年之際，明年兩岸關係將更形艱困。為此本報系第六度與中華戰略暨兵棋研究協會合作，邀請學理與實務經驗豐富的專家，模擬推演中美強權對局之下，2019年兩岸關係發展之難局與因應。》

此次政軍兵棋推演以2019年全年為時段，分紅（大陸）、藍（台灣）兩組，分別以美中台三方之現實態勢為推演情境基礎，就三組雙邊關係趨勢「美中對峙加劇、台美關係加溫、兩岸危機加深」作為3個動次的推演主想定。

第1動次聚焦美中兩強關係，重點探索美中兩強是否將邁向所謂的「新冷戰」。

想定設計包括：川普總統於就職2周年之際，發表《國情咨文》，再次強調「美國優先」治國理念，強調絕不容許修正主義強權挑戰美國主導的世界秩序，矢言擊垮任何取代美國地位之意圖。其次，假設美中貿易戰再延緩90天後，仍無法獲得共識，美國政府宣布對原有價值約2000億美元的大陸進口商品徵收額外關稅，提升為25%，為期6個月。此外，以美軍「印太司令部」倡議進行「環印太聯合海空演習」，並藉中國懲越戰爭40周年，雷根號航空母艦打擊群高調往訪，以增加推演的張力。

第2動次聚焦台美互動關係，重點藉由大力道的友台行動假設，探索美國打「台灣牌」的極限所在。

想定設計推測美國新一屆國會中，「台灣連線」議員人數較以往更為增多，多項友台法案構想獲得正面支持。假設美國新任眾院議長裴洛西表示，將率領龐大國會議員團訪台，並在「台灣關係法40周年國際研討會」發表重要演說。而「台北美國商會」也大力邀請高層級美國官員，出席該會在4月辦理之「謝年飯」活動，並趁便前往搬遷完成之AIT內湖新館視察業務。同時，美國印太司令部祕密派遣現役將領來台參與「漢光35號」指揮所演習，藉由諸般美國主管意圖與做法，測試兩岸可能不同之反應。

第3動次聚焦未來1年兩岸關係，重點探索台灣如何面對在「親美」或「親中」之間做選擇的壓力。

想定設計以美、中雙雙對台加壓為主，包括：若干人士倡議在2019年促成「台北─上海」、「台中─廣州」、「新北─杭州」、「高雄─廈門」4個「雙城論壇」，掌握兩岸關係機遇期，加大推進兩岸融合。美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」發表報告指稱，台灣作為美國印太地區的重要盟友，並不具備在美中之間左右逢源的條件，而必須在「親美」或是「親中」之間做出選擇，並建議行政部門以此檢視台灣總統候選人之政見立場。美國甚至威脅台灣必須完全與大陸華為切割，以免影響對台軍售。

鑒於台灣前途與中美兩強的深度連結，我們期望藉由此次政軍兵棋推演，吸引讀者共同思考明年兩岸關係以及中華民族的前途，並據以探索本身之生存戰略與圖強之道。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）

(中國時報)