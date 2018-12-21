金融改革需要第三方力量的推動

2018年12月21日 04:10 中國時報 胡海鷗

上篇我寫出了離經叛道的話，消除貿易戰的重要方式是借助老美監管督查中國的金融改革。這一定會遭遇很多發自意識形態的憤怒譴責，但是，筆者只考慮技術和操作，而無關乎其他。因為我們在舊的軌道中盤桓太久，基本認知與人家差距很大，沒有外來力量的糾偏和推動，則不僅難以進入國際規範的軌道，甚至還可能滑向不可預知的方向。謂予不信，請看我國對鑄幣稅的解釋與現代理論和操作的差距，被人家笑話事小，進不了國際規範的軌道可是比失節事要大得多。

在2018年9月中美貿易戰的白皮書中說到，美國以幾分錢的印刷成本買到世界100美元的財富，其間差額就是美國的鉅額鑄幣稅。老美肯定會對這種批評嗤之以鼻，因為這是人民幣的，而不是美元的獲取鑄幣稅的方式。按照定義，鑄幣稅是指貨幣面值減去鑄幣成本後的差額，就是發行者的利潤。在金幣年代，鑄幣者會在鑄造過程中摻入賤金屬，以使等量黃金鑄造更多的金幣，從而獲取更多的利潤。到了紙幣流通的年代，中國許多人根據同樣的邏輯推斷，紙幣面值減去紙幣印製成本就成了紙幣的鑄幣稅了。這樣的推導貌似正確，實際卻謬之千里了，因為紙幣與金幣的成本計算截然不同。

金幣按照它本身內在的價值流通，摻雜就是低價值，高面值流通。紙幣沒有內在價值，印製成本幾乎可以忽略不計。它能被普遍接受和流通的關鍵在於它是要用財政未來的稅收償還，所以紙幣是信用貨幣，而不是金幣這種本身就是價值、無需償還的實物貨幣。於是紙幣的成本，除了可以忽略不計的印製成本外，主要就是它的償還價值，所以紙幣鑄幣稅扣除成本後只剩下可憐的利率。他們的紙幣基本通過央行買短期國債的方式發行，國債到期100元，現在央行98元買入。國債到期，財政償還央行100元，央行獲得區區2元鑄幣稅，也就是這個時間段貼現利息。

在人民幣發行的理論和操作中，沒有償還的論述和償還的機制安排。所以人民幣的鑄幣稅是面值扣除幾分錢的印製成本，其利潤之豐厚沒有一個行業可以與之比肩。根據人民幣的鑄幣稅推論美元，當然要指責美元的金融霸權。不僅於此，我們的理論還將紙幣為國家強制發行視為當然，用幾分錢成本換100元財富，非國家強制，不能為公眾接受。但是我們卻不理解，現代經濟管理只能你情我願，不能國家強制，是自由戀愛，而不能王老虎搶親。現在用幾分錢換了100元財富，將來還你100元，何需強制。如有鑄幣稅暴利，則美元成為國際貨幣必須有航母、坦克和導彈逼迫，但實際完全不是如此。人們持有美元是出於對它信用的自願，而不是因為美國強制的無奈。我們連這個信用貨幣的基本認知都嚴重錯位，據以引領改革的努力非常可能南轅北轍。

或許有人會說，我們有那麼多海歸，他們熟悉外國的理論和運行機制，可提出深化改革開放的建議。但實際上只要他們進入這個系統，就會受到「凡是存在的都是合理的」的束縛；加上他們必須替上級負責，所以很難發現問題，或者就算發現了也只能按照看齊意識來表達，否則，就會被甩出系統。以致改革開放幾十年，中國在貨幣發行理論和實踐上都沒有實質性突破，然後中國發了180兆人民幣M2，美國發了13兆美元M2，我們炒高了自己的房子，也炒他們的，還有其他令他們惱火的影響，這就勢必引發貿易戰。所以要從根本上避免貿易戰，則必須將我們經濟金融的運行方式改革得與他們差不多，至少不是兩股道上跑的車。

顯然，僅靠系統內部力量，改革突破很有難度，這裡凸顯鄧公改革還要開放的高明，也就是要用系統外的力量，第三方來推進改革。這有些無奈，卻非常可能有效，因為系統外的力量超脫不受牽制，他們可以在廬山之外看廬山。當然也非常可能水土不服，提出的方案超越我們的發展階段和改革的承受力，但終究要比看不出問題，話鯁在喉，瞄錯目標強很多。（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)