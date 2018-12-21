柯文哲吹不散兩岸陰霾

2018年12月21日 04:10 中國時報 陳建仲

九合一選舉民進黨慘敗後，2018台北、上海雙城論壇登場，行禮如儀，依舊形式大於實質。對於大陸而言，爭取台北市長柯文哲以拉住民進黨政府的效應，已然大幅遞減，考量接受九二共識的國民黨已經取得15個縣市執政，且對柯P和民進黨綠白合作的疑慮下，雙城論壇只能局限在簽署較低階合作備忘錄之後落幕，而且論壇短暫的緩和氣氛完全遮掩不了明年非常不樂觀的兩岸關係。

如同柯文哲說的，沒有人出怪牌：柯P該說的「兩岸一家親」說了，該吹噓的雙城交流成果吹噓了，時代力量議員該抗議的也抗議了，只剩10幾個獨派老翁在機場抗議上海市代表團時零落的口號，活生生詮釋了深綠支持者快速流失的寒涼處境。

儘管上海市政府給足台北市府面子，出席人數盛況空前，柯P也細數過去8次雙城論壇已簽署30項備忘錄，深化各項領域交流，成果非常豐碩，然而，柯P以「兩岸一家親」作為雙城論壇的通關密語，終究是在4年前國民黨慘敗下，北京不得不妥協下的產物，不但民進黨執政縣市無法比照，北京也在觀察柯文哲何時改變說法。雖然柯P不願跨出「兩岸一家親」的提法，北京不免感到失望，但對比民進黨，柯文哲對大陸的觀點顯然較務實且友善，除非出現綠白合作，否則，台北、上海雙城論壇模式仍然是對岸為柯P設下的特例。

和民進黨對比，柯文哲明顯更貼近民氣。柯P認為兩岸同文同種，擁有共同的歷史文化，兩岸關係好不僅符合兩岸福祉，也有利台灣經濟發展，他強調把人民福祉擺在最優先位置，才是負責任政府該有的作為，也是處理兩岸關係應有的態度。

儘管柯文哲也認同台灣目前整體氛圍就是要拚經濟，大家一起賺錢最沒有爭議，順利就好，但綠營仍然對雙城論壇有意見，民進黨的兩岸政策基本敵對的態度，九合一選後仍然沒有改變。

相對於柯P的務實和貼近民意，陸委會竟然還在海協會前會長陳雲林來台弔唁海基會前董事長江丙坤的行程上給對方穿小鞋，不准看望老朋友，卻讓海基會董事長張小月率隊以「歡迎訪台」的理由，硬要和對方握手、吃豆腐，製造兩會交流的假象，如此荒唐的操作，在網路上引起鄉民一片譏諷。

就是民進黨僵化的兩岸政策，讓綠白合難以實現，否則柯P將失去中間路線的號召力，形同「政治自殺」。更因國民黨15個縣市將推動和對岸的城市交流，尤其南台灣和對岸城市的互動更具敏感性，高雄市長韓國瑜動見觀瞻，大陸當然會以南台灣優先，這對柯P會形成潛在的壓力。

對岸最高領導人習近平在紀念改革開放40周年的談話中，涉及兩岸的部分雖僅有75字，但提出「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，顯見北京仍將繼續跳開蔡政府，單向推動各項促進兩岸交流的惠台政策，強力打擊各種台獨活動。尤其北京高度提防美國總統川普在美中貿易中場休兵談判之後，可能再打台灣牌，也提防綠營在明年總統選舉前提出激進的台獨主張，北京必然會在外交和軍事上繼續對蔡政府施壓，尤其軍演威嚇強度恐將漸次加大。（作者為資深媒體人）

(中國時報)