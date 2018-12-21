2018年12月21日 04:10 中國時報 林騰鷂

兩年多前，教育部所派公益董事商洽怡盛保全公司集團接管亞太創意技術學院後，學校停招11科系，教師被欠、減薪或被逼退，學生則被要求轉學，權益嚴重受損。日前苗栗地方法院直批教育部「輕忽怠惰」，並對廢弛職務的亞太學院董事會加以改組，除原剩的3位董事外，新增亞太教師、工會代表及律師學者等6位為臨時董事。這是當前私校退場危機中，可資喝采之大事，值得進一步關注。

亞太創意技術學院事件之禍原，主要在於教育部主導修正《私校法》，使營利性公司也可以辦理私校，扭曲了教育的公益性。特別是私校創辦人原本都是自然人，有人壽之限制，不能永遠把持私校，但今日《私校法》第11條第2項卻規定，法人為創辦人者，可指派其代表人行使其職權，以致亞太創意技術學院能被怡盛保全公司集團所把持。法人代表擔任營利性公司董事之弊害，早已被社會所詬病，教育部竟還任由怡盛保全之營利性公司指派代表，經營亞太學院，顯是怠忽職守！

私校董事長不得兼任他校董事長，本是天經地義。因營利性之公司董事兼任同行業他公司董事，涉及忠誠及競業禁止義務，尚且需股東大會的事前同意，私校為公益財團法人，教育部竟無設限，以致中國醫大、亞洲大學、東海大學及南開科技大學的董事長均同屬一人，引發非議，而王永慶的離婚女婿楊定一所擔任的長庚大學、長庚技術學院、明志科大的3個董事長，在其被更換後，竟然還要由家族首腦王文淵繼續包攬，而教育部也輕忽職守，毫不禁限。

憲法第162條規定，教育部有監督私校的職責，但多年來卻一直玩忽怠惰，甚至背離教育倫理，任由部內高官退休後轉往私校擔任董事長、校院長、系主任等，以其過往在部內的關係，扮演搶奪教育經費之門神角色，以致私校弊端叢生，為害社會。

私校的師資、設備明明不如公校，但教育部卻放任私校收取高於公校2倍之學費，而私校校長的聲譽也顯不如公校校長，但其薪資卻多為公校校長的2倍，嚴重剝奪學生可支配所得，傷害其財產權。

特別是公益性財團法人之私校董事會，今日已多無捐、募款，但其董監事出席費卻多為政府機構之5倍以上，而本為兼任、無給職的私校董事，教育部也放任其專任駐校，干預校政，支領2倍於教授的薪資，以致私校日益淪為世俗名利的提款機。

又私校董事會被特定家族世襲把持，索取工程與便當回扣，非法剝奪教師學術研究費及年終獎金，而在少子化影響下，招生弊端層出不窮，以幽靈學生詐領補助，迫使新生轉學，惡意遣散教師，製造低薪流浪博士等，在在顯示教育部未能善盡職守，以致不良私校逐漸成為敗壞社會道德的場所，嚴重傷害窮苦師生之權益！

（作者為東海大學法律系退休教授）

(中國時報)