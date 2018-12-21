2018年12月21日 04:10 中國時報 陳奕璇

12月20日雙城論壇在台北展開，此次雙城論壇的特殊點在台灣歷經九合一大選後，地方版圖藍大於綠，未來兩岸城市交流將會是民進黨拒絕九二共識、兩岸冷對峙形勢下兩岸交流的新模式。現階段就雙城論壇的表現模式，柯文哲短期希望能養成自身的政治勢力，長期來看柯文哲正以「不變應萬變」的方式應對2020。

柯文哲在雙城論壇上重提「兩岸一家親」的保守說詞，維持跟過去一樣的態度「避免直接面對九二共識」。上海市常務副市長周波不意外以「兩岸一家親」作為凝聚兩岸城市交流的合作共識。這一點凸顯大陸對台政策現階段將中央與地方交流層級分層，大陸在地方交流上降低互信層次，只講求「兩岸一家親」為最基礎的原則，在中央交流層面上依舊維持堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治互信基礎。

同時，柯文哲在雙城論壇上重提舊調的另一目的，並非單純只是換取大陸信任，更重要的是「兩岸一家親」能避免與民進黨內部的路線之爭。先前「蔡柯會」的冷淡互動與柯陣營派出嫡系子弟兵陳思宇參加立委補選的做法，雖然看似現階段蔡柯之間合作共識不足，但柯陣營的主要票源依舊來自民進黨支持群眾。從台北市長選舉可發現姚文智總得票數為24萬4461票，得票率為17.29%，柯文哲總得票數為58萬820票，得票率為41.05%，相加起來基本上接近柯文哲2014年的總得票數85萬3983票，反映出柯文哲部分票源來自於民進黨。因此在既不得罪民進黨票源，也不得罪大陸的狀態下，「兩岸一家親」是最保險的說法。

雙城論壇中柯文哲強調「兩岸一家親」維持固有基調外，也凸顯出柯文哲積極布局未來2020年白色力量在台灣政治圈的支持群。「兩岸一家親」雖然不是大陸對台政策主要的政治共識，但卻是習近平上任以來對台理念的折衷策略。習近平曾強調兩岸在同文同種的優勢下，秉持人親、血親、一家親的道路上，兩岸和平發展是兩岸關係最好的途徑。事實上，大陸不把話說死則是看好柯文哲未來可能會角逐2020。

12月18日《遠見》雜誌研究調查顯示，台灣有37.8%的民眾支持無黨籍人士擔任總統，其中54.8%民眾支持無黨籍柯文哲競選總統。從九合一大選後可以知道，柯文哲有一定的基本盤。同時，韓國瑜當選高雄市長，北藍南綠的政治局限已被打破，顯示台灣未來選舉要超越藍綠、不走意識形態極端路線，非典型政治人物已成為台灣政治主流路線。

需要反思的是，柯文哲真的是超越藍綠的非典型政治人物代表嗎？大巨蛋現在變成中央與地方互踢皮球的燙手山芋；此外，白綠之間的眉來眼去，假若一旦妥協成功，所謂的超越藍綠則一下子又回歸藍綠廝殺了。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)