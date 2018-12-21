民進黨青壯代要開創兩岸新格局

2018年12月21日 04:10 中國時報 主筆室

1987年前總統蔣經國開放大陸探親，兩岸關係漸漸不再肅殺對立，從民間開始融冰，慢慢深化了社會與經濟的連結。李登輝末期及陳水扁政府時期，有心者試圖透過操弄兩岸關係謀求政治利益，卻擋不住兩岸人民交流的大趨勢。

以經貿來說，2000年到2008年民進黨政府搞台獨意識形態，台灣對大陸貿易出口比重卻從17.63%大幅成長到39%。用政治力干預民心趨向的操作，更引起反作用。根據美國杜克大學的民調研究，2008年將近56%台灣民眾在加強或降低與大陸經貿關係的選項中，選擇前者。馬英九在民意洪流中，率領國民黨重返執政。

馬政府的8年執政帶來制度化、穩定且互信的兩岸關係，不僅在經貿上，也反映在社會交流。國人赴陸旅遊，從2008年到2016年，成長約125萬人之多；而大陸人民來台人數更是從288萬成長到414萬人，蔚為兩岸交流的高峰期。

不過，兩岸交流擴大後，根據政治大學選舉研究中心的資料，台灣民眾的台灣人認同反而開始大幅提升，「是台灣人也是中國人」的雙重認同同步下降。許多唯恐兩岸關係不亂的人說，是馬政府「親中路線」的錯誤所導致，執政末期的太陽花學運是社會對馬政府兩岸路線累積不滿的爆發。

根據TVBS在太陽花學運結束時所做的民調，台灣社會對《兩岸服貿協議》的不支持率，相較學運爆發前半年反而降低5%，支持率則沒有變動。根據該調查，支持《兩岸貨貿協議》的民眾比不支持者多出6%。種種跡象都顯示，台灣人民並非反對深化發展兩岸經濟關係，很可能只是對馬英九個人或國民黨兩岸政策的操作手段不滿，而非反對服貿、貨貿與兩岸經濟合作。

更有意思的是，由於諸多綠營人士在太陽花運動後過度的政治操作，引起社會反感，2014年的太陽花反而成為台灣認同問題的轉折點，尤其蔡英文執政後，前述所提的「台灣人認同」開始下滑，「雙重認同」止跌回升。根據杜克大學調查，從2013年底到2017年底，支持加強與大陸經貿關係的比率增加2成之多，達59%，支持降低者則下滑近3成，僅剩14%左右，且有將近7成的人認為，兩岸關係緊張會使得台灣經濟變得比較不好；在民眾迫切想深化兩岸關係的情勢下，根據政大選研中心調查，支持民進黨的人由2015年的31.2%高峰，一路下滑到2018年6月的21.7%，從2013年以來首次遜於國民黨近3.6%的差距。

前述社會、經濟到政治的民心趨勢轉變，無疑是對民進黨意識形態操作和蔡英文搞壞兩岸關係的反彈。遺憾的是，蔡政府卻始終高調，不僅老調重彈模仿陳水扁「一邊一國」的話語，甚至還在2018年的地方選舉大打意識形態的「反併吞、顧台灣」牌，最終遭致民意海嘯，蔡英文被迫辭去黨主席，根據TVBS選後的調查，成為聲望僅15%的跛腳總統。由此來看，此次選舉無疑是對蔡政府投下的不信任票，以及對深化兩岸關係投下的信任票，打臉蔡英文當初信誓旦旦說有能力處理兩岸關係的承諾。

2018年的選舉結果也就毋須意外，不僅是高呼「九二共識」的韓國瑜可以在深綠的高雄中出線，支持「兩岸一家親」的柯文哲亦可得到與姚文智約略相等的泛綠票。甚至連僅存的綠營六都勝選人鄭文燦和黃偉哲，意識形態包袱也大抵較輕，選後更熱烈歡迎兩岸交流。

蔡英文路線已經失敗，而總統大選只剩下1年多，民進黨如要避免崩盤，就不可避免要調整政策，兩岸是其中非常重要的一部分，角逐民進黨主席的卓榮泰和游盈隆，不約而同表示要進行兩岸路線辯論。民心趨向已經改變，模糊的「維持現狀」不可行、決斷的台獨路不通，拖延對台灣經濟不利，綠營的中生代和新生代必須替民進黨找出路、謀生機。在「台灣人是不是中國人」、「兩岸是不是國與國關係」等兩岸關係核心概念上，建立新論述與大陸謀合。民進黨青壯世代若不能完成這項工程，那對綠營來說，可能就注定重蹈陳水扁、蔡英文路線的覆轍，在歷史的洪流中消逝。

兩岸關係自蔣經國大破大立之後，已30個年頭過去，和平發展常遇波折，不過在同文同種密不可分的硬基礎上，最終仍會擺盪回到正道。

(中國時報)