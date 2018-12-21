2018年12月21日 04:10 中國時報 主筆室

九合一選舉才結束不久，2020年的總統大戰已經山雨欲來，有意角逐大位者早已勵兵秣馬，南北奔波。由於國民黨在這次選舉中大獲全勝，一反2016年無人敢出戰的窘態，這次黨內有意角逐大位者不乏其人，尤以黨內大老們最熱情。

上次躲起來不敢在第一時間出戰的吳敦義和朱立倫已經展開布局，兩人的動作頻頻，除了在黨內初選辦法作文章較勁之外，各自下鄉展開感恩之旅，也在新任縣市首長的小內閣中布建自己人馬，先搶下地方勢力，甚至有命理家和鐵板神算開始為他們放風聲，兩人算是黨內聲勢最旺者。

已經做過8年總統的前總統馬英九20日發表了新書《八年執政回憶錄》，被問到是否出馬再戰2020，表示「要再想想」。要就要，不要就不要，想什麼想？欲拒還迎的意味十足，似乎不能忘情權力的滋味。馬英九在九合一期間也到處助選，最近的演講不斷，蠢蠢欲動的心已難掩飾。

當了17年立法院長的王金平似乎也不甘寂寞，2016年政黨輪替後，立法院長職位沒了，幹了2年的陽春立委，實在不能施展手腳，算一算年紀也似乎時不我予，不論未來是否重返立院龍頭寶座，2020都是一場不能缺席的大戰，因此他也跟著人家全省走透透。他還透露協助韓國瑜在三山造勢的祕辛，答案是「神明有指示」。似乎也預示了，假使他出馬角逐大位，那也是神明的指示，不能拒絕。

國民黨就是這樣的醬缸文化，榮景時大家搶、衰敗時大家逃。問題是，人民還想看國民黨的宮鬥戲嗎？國民黨的老人們看不清局勢，最後就等著把大好江山再次拱手讓人。

(中國時報)