2018年12月21日 04:10 中國時報 楊艾俐

「情緒勒索」名詞最早見於20餘年前美國心理治療學家蘇珊‧福沃德所著同名的書，去年心理諮商師周慕姿也出了《情緒勒索》，年度銷售15萬本，是台灣難得的暢銷書，可見此書打動人心。情緒勒索常見於許多人際關係中，包含職場、親子、夫妻、朋友等，但是我覺得，多年來台灣每個人多少都受到政壇人士的情緒勒索，形成集體被情緒勒索，所造成的後果非同小可，期待這次選舉後，台灣能從情緒勒索的死結走出來。

自從民進黨30年前創黨，除了追求民主進步外，大部分時間都花在散播悲情，造勢場合主持人大部分是以哭調現身，不停播放悲哀的台語歌；每年年底到第2年的3月底，228議題總要撕裂台灣一次；選舉總是打出「疼惜台灣」口號，宛如台灣是一個飽受強權欺侮，不能揮拳自立的小孩，其實台灣GDP總量已居世界第17，以購買力平價（PPP）計算出的台灣每人所得列第19位，領先日本和南韓。

情緒勒索者常在有意無意中，使用要求、威脅、施壓、甚至沉默等直接或間接的勒索手段，讓被勒索者產生各種負面情緒，這些負面情緒可統稱為英文FOG，由3個英文字的第1個字母集合而成：1、Fear（恐懼感），例如別人執政都是親中賣台，只有民進黨執政才可能顧及台灣，試圖激起台灣人恐共心裡；2、Obligation（責任感），只有投我票才是愛台灣，只有支持我的轉型正義才是跟得上時代腳步；3、Guilty（罪惡感）：說軍公教是米蟲，剝奪下一代的人，所以你們就該被改革；說外省人掠奪本省人資源，讓外省人第二代心懷歉疚，縱使大部分外省人都靠著微薄的薪水養大子女。

FOG也是霧的意思，讓人頭腦混沌，失去判斷力。這些感受在被勒索者的內心發酵、造成傷害，為了減少這些不舒服的感受，被勒索者只有順服對方，勒索者變本加厲，想出更多手段來勒索，形成惡性循環，小事也會變成大事。台灣就在這個霧中循環快30年（包括李登輝任內），忘記了追求經濟成長，使我們下一代有生生不息的好生活，台灣也因此窒息。

非政府組織「自由之家」公布2018年全球自由國度調查，台灣民主自由度得到93分（滿分100）的高評價，甚至領先民主大國如美國、法國、義大利等。政治權利和公民自由更是拿下高分。台灣政治何來悲情，只有分贓。

蔡英文執政以來，一人得道，雞犬升天。陳菊不但自己得利，很多中央正副首長及國營事業董座都是從高雄局處長拉拔起來的，連帶家人都一併得利，原來英派就是靠此整合新潮流等各派。

要拒絕政客的情緒勒索，和拒絕人際關係的情緒勒索一樣，在《情緒勒索》書中，拒絕情緒勒索最核心關鍵是做自己的主人，為自己做決定，不需要給任何人交代，不必回應情緒勒索者的任何要求。方法是停、看、應。停就是停止與勒索者互動，脫離現場；看是觀想當時情況，自己想清楚，下判斷；應是具體回應，小市民手中都有張選票，2020年絕不要投給情緒勒索的加害者。

(中國時報)