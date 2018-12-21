2018年12月21日 04:10 中國時報 高源流

一群台大學生高喊「太陽花學運」口號，在台大社科院的教室內，阻止前行政院長江宜樺演講。這批政治學生恣意踐踏學術自由，醜態畢出，道盡了台獨分子毒害台灣年輕一代的恐怖現象。

民國103年3月到4月間發生在立法院及行政院的群眾占領事件，不論是誰給予什麼美名，叫「318學運」或者「太陽花學運」，它本質上，就是一批台獨分子教唆一些他們團隊裡的年輕學生，帶領一批台獨分子攻占政府機關。既不單純是學生運動，也無關太陽花或者什麼花。

透過第一場攻占立法院的行動，以及諸多煽情的政治表演，再加上當時的馬英九政府在應對上太過軟弱，不敢派出強勢警察清場，又憚於接受這些群眾的政治要求，讓這些占領群眾視占領政府機關為合法，接著又去攻占行政院，迫使當時的行政院長江宜樺不得不下令警方驅逐行政院內的群眾。

但此時下手，民心已失。4年前的九合一選舉，國民黨陣營在全台灣崩潰式的敗選。當時支持這批占領者的民進黨撈獲了最大利益，接著又在105年的總統及立法委員大選中，贏得了全面執政的絕對權力。

這段期間，幾乎所有的政治觀察家都把民進黨的大勝，歸功於占領立法院這一群人的政治表演。而戴著太陽花學運桂冠的這批人也喜不自勝。

沒料到，民進黨掌握絕對權力後，倒行逆施，民怨沸騰，導致這個黨在今年縣市長大選中，全面潰敗。在這種民意全面翻轉的氛圍下，戴著太陽花學運頭銜的這批人，本來應該為他們過去支持的對象感到無地自容才是。

可是，從台大學生帶領一批人衝進教室阻撓江宜樺演講的情況看，很顯然這些學生到今天仍然搞不懂民意所向，認不清他們現在的處境已經是過街老鼠。

就是因為這一小撮無知的學生，搞了攻占立法院及行政院的政治表演，廣大的軍公教人員退休年金被極不合理地大砍；也因為這幾個台獨豢養的政治學生，台灣才出現東廠式的機關，專門整肅敵對政黨，破壞歷史軌跡，讓台灣幾乎要重回封建專制時代。

現在，這批台大學生抬著過氣了的所謂太陽花學運名號，在校園內阻撓台大政治系學長江宜樺的演講，似乎有意藉此重拾過去的光環，但，他們選錯了場合。

眼前的台大，即便沒有校長，但台大校園還是講求高度學術自由的地方，台大政治系學會也是一個公開的學術交流平台，提供學生自由的知識學習場域。

這群滿腦子台獨意識的政治學生，在台大校園裡阻撓的不是江宜樺這個人，破壞的也不是一場演講，而是很丟臉地告訴世人，他們是一群多麼無知的年輕人。既破壞學術，也不尊重他人學習的自由。（作者為資深媒體人）

(中國時報)