2018年12月21日 04:10 中國時報 劉心月

2018年的選舉剛剛結束，2020年的選舉立刻就到眼前。不但現任總統蔡英文毫不掩飾尋求連任的企圖，即將卸任的新北市長朱立倫、國民黨黨主席吳敦義，自然不免天天被追著問，要不要挑戰蔡英文，相關民調都已不知做了幾回。

此外，在這次九合一選舉中勝出的台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜，也都屢屢被詢問是否有意更上一層樓、爭取總統大位。柯文哲不過小贏對手3000多票，除了北門，過往4年拿不出像樣的政績；遠離政壇多年的韓國瑜都還沒有上任，已有不少人拱他們選總統。曾幾何時，總統這個工作在台灣的門檻是這麼低嗎？ 甚至連前總統馬英九與前立法院長王金平也都被問到要不要選總統。妙的是，相關人等的回應全都模稜兩可，沒有一個人把話說死。看來，無論是政黨對政黨或是政黨的網內互打，2020肯定會有一場又一場的大混戰。

蔡英文領導的民進黨在這次九合一選舉中慘敗，而她自己的民意支持度也是每況愈下，結果蔡英文竟然還有臉轉身就力爭2020，而民進黨一干中生代保皇黨也生冷不忌地繼續力挺。自我感覺如此良好，實在令人嘆為觀止，也證明尼采說的「權力使人愚蠢」，所言不差。

馬英九評論兩位民進黨籍的總統，認為蔡英文比不上陳水扁。結果小英的總統府趕緊出來反駁。不過，光憑2006年民進黨還有11寇，現在則是一片以和為貴、大師兄同溫層、鞏固領導中心…，就知道蔡英文所領導的政府確實不如陳水扁，但這不是蔡英文一個人的問題，而是整個民進黨都已墮落到如與魔鬼交換靈魂的浮士德。

但批評蔡英文的馬英九也沒有高明到哪裡。面對外界詢問是否2020會再出馬，他始終不願明確回答，而是用「要再想一想」、「擔心台灣未來到失眠的程度」、「總有一天到那個時候嘛！」等等話術模糊以對，這實在有失一個卸任總統的高度。光明磊落說「不會」，不行嗎？

台灣政壇就是有太多這種愛吊人胃口的政治人物，才會天天攪動一池又一池的春水，把整個社會搞得浮動不安。

此外，曾說要去傳教的李登輝，卻完全食言，多年來仍在政壇不斷發功。有人將他比擬為《哈利波特》裡的「那個人」，恐怕確實其來有自；保外就醫的陳水扁藉著2隻狗評論政治，不甘寂寞到病態的程度；馬英九為「贖罪」在九合一到處助選，其實就已經夠了。如今為了是否重出江湖留下無限想像空間，只能用「狗尾續貂」來形容。畢竟他已經做過8年總統，對2020根本是想都不用想，多想一秒鐘都可能會成為台灣民主的罪人。

卸任總統到處染指，正是台灣的政治亂源。拜託「前總統們」放過台灣吧！

（作者為作家）

(中國時報)