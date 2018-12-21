2018年12月21日 04:10 中國時報 彭懷真

22位地方首長25日將上任，近來媒體天天公布所謂的縣市長「小內閣」名單。韓國瑜也在20日公布高雄市政府的首長名單。「小內閣」這詞其實不適宜，行政院「內閣」近來的表現非常差，閣揆既沒有民選基礎，又欠缺績效壓力，比起22個縣市長都不如，他的閣員做得再爛，民眾也無可奈何。若比這樣爛的內閣還要「小」，豈不是無地自容？

行政院的內閣有1位副院長、8位政務委員，32個部會首長、4位正副祕書長及發言人，43人與院長直接相關。如今有哪一位的聲望是高的？有哪一位敢挺起胸說：我比縣市長對國家更有貢獻？難怪一些選不上縣市長的民進黨人物要北上入閣當大官。

即將擔任縣市主管的人千萬不要像現在的內閣，要接地氣好好為地方爭口氣。我們台中市有3位副市長、3位正副祕書長、29個一級機關。某些一級機關之下還有處，例如勞工局之下的就業服務處、勞動檢查處。規模沒有行政院那麼大，但好歹也是300萬人口，如同歐洲一個小國，可以做出一番成績。

期望25日就職的局處首長能盡心盡力，畢竟待遇不差。直轄市局處長多為13職等，每月俸額5.3萬餘、專業加給3.9萬、主管加給3.6萬，大約13萬，比大學教授1個月11萬要多，加上特支費、配車、祕書助理等，擁有令基層公務員羨慕的資源。

縣市局處長可以指揮大批公務員，以台中市政府社會局來說，編制內就200人，加上約聘、約僱、約用、職位代理、勞務委託等，超過500人。他們的士氣、績效，乃至為民服務的成果，都與首長直接相關。

選舉是一時的，以政治為主，施政是4年的，以行政為主。政治有許多浪漫的部分，行政只能老老實實按著法令、預算、人事，緩步前行。政治可以靠得到51%的支持就上任，行政卻容不下5%的錯誤。選民的激情可以使傳奇人物得到天下，但治理天下，絕不是靠運氣！

期許各縣市局處首長要交出比部會首長好的成績，議員會在議會打分數，市長、副市長天天打分數，中央部會也來打分數。以明年暑假即將登場的社會福利考核大戲為例，全台22位社會局長絕對沒有蜜月期，要面對10大項超過100多項的評量，若是成績難看，結果一公布，同級縣市樣樣特優或優，自己的局處只有乙丙丁，日子過得下去嗎？

目前蔡總統的民意支持度偏低，行政院長賴清德隨時可能走人，有些閣員的全國知名度不到2成，卻未被更換。希望25日上任的百里侯，能帶領他們的團隊努力衝刺，做出比中央內閣更好的成績，不負人民的託付！（作者為東海大學社工系副教授）

(中國時報)