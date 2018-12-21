豬肉飛機餐 立委籲全面禁止

2018年12月21日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情嚴重且持續擴大，多名立委昨在立法院交通委員會關切機場防疫作為，立委蕭美琴更認為，民航局應要求進入台灣的所有航班，飛機餐不該使用豬肉食品。交通部次長祁文中表示，會參考國外作法，研究是否全面禁用。

長榮率先停供豬肉餐

長榮航空昨宣布，自12月21日起，往返兩岸及港澳的航班，將陸續停止提供豬肉餐點的選項，預計12月23日全面停止。長榮強調，若有豬肉餐點，皆是長榮空廚提供由台灣所攜帶的來回餐，品質安全無虞。

蕭美琴指接獲民眾投訴，有人搭乘香港飛台灣航班，飛機餐竟只提供豬排餐，沒有其他選項，令人擔心廚餘會如何處理，是否有流入國內的疑慮？她說，除機場進行銷毀作業，也請民航局要求進入台灣地區的所有航班，其機上飛機餐都不應有豬肉選項，或以鼓勵性質要求，避免豬肉食品流入國內。

交通部次長祁文中指出，目前希望要求往返疫區航班的飛機餐都不要提供豬肉食品，但是否要全面強制禁止豬肉餐，會再請民航局參考國外作法，也要與航空公司協議。至於廚餘問題，機場管制區內有焚化爐，可以立即銷毀，不會流入國內。

降落後廚餘立即銷毀

民航局回應，目前飛機餐廚餘處理均依防檢局規定辦理，空廚業者會事先送防檢局備查，並依規定報請地方環保主管機關同意落地銷毀後，委託環保公司處理。飛機餐供餐部分，民航局將蒐集各國作法，現階段則配合防疫主管機關的措施，未來如有相關政策，亦會請業者配合。

航空界人士指出，如果是從台灣出發的國籍航班，有些會是去、回程的餐點都準備好，有些則要靠當地的空廚業者支援。如果限制飛往台灣的班機都不能有豬肉，對使用台灣豬肉的國籍空廚業者影響不大，反而是國外業者會比較頭痛。

(中國時報)