康寧台北減招5％、台南減20％

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中國時報
／台北報導

康寧大學透過仲介招收斯里蘭卡學生及讓學分生轉學位生皆發生重大違規，教育部昨表示，經私立學校諮詢會開會決議，扣減康寧大學108學年招生名額，台南校區各學制班別減20％、台北校區各學制減5％。不過學者表示，這種處罰對康寧根本「不痛不癢」。

教育部高教司長朱俊彰表示，9月核定康寧大學108學年的招生名額後，才確認該校招收斯里蘭卡學生有重大違規，但教育部11月14日的新聞稿提到「廢止康寧大學108學年度各學制班別（包括專科）招生名額之核定」，指的是之前核定的招生名額不算，要重新檢討，並非全面停招。

教育部將康寧大學案送交私校諮詢委員會討論後做成決定，原本9月核定的108學年招生名額再扣減，台南校區各學制班別減20％、台北校區各學制減5％，最後分別可招415人、859人。

教育部對康寧大學的處罰比外界想像的輕，朱俊彰說，任何裁罰都不能第一次罰到最重，但得連續處罰，康寧大學如果未改善，教育部會繼續處罰。此外，原本康寧大學預計108學年停辦台南校區，教育部也不准，要求妥善處理老師及學生的問題後，才能談這個問題。

「這種處罰根本不痛不癢！」全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，康寧大學在這次事件中校譽嚴重受損，「市場」本來就會自動給予「減招」，甚至會超過20％，教育部有罰跟沒罰差不多。康寧大學台南校區原有約50位教職員，因學校無心經營，2/3的人接受優退。

尤榮輝表示，在斯里蘭卡學生事件中，最該負責的是康寧大學「高層」，包括董事會、前任校長，以及參與決策的高階主管卻沒有被檢討，也不見有主管因事件被懲處或下台，可見康寧大學事前預防的內部稽核制度已廢弛，且事後的改善機制也付之闕如。

據了解，明年1月9日教育部專案輔導小組將到康寧大學台南校區訪視，希望能針對校園民主機制、資訊公開透明、課程的安排、教職師生權益給予輔導與建議。

(中國時報)

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