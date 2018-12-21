朱視察環狀線 新店到新莊快20分鐘

捷運環狀線第一階段將於2018年底完工，新北市長朱立倫（左二）20日下午前往環狀線大坪林站視察、試乘列車。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

捷運環狀線第一階段串聯新北市新店、中和、板橋及新莊，將於2018年底完工，未來新店至新莊可節省20分鐘車程，新北市長朱立倫20日邀市議員視察並實際試乘列車，「新北市三環三線一條一條都在實現，是大家努力的成果」。

捷運環狀線第一階段行經新店、中和、板橋及新莊4個主要人口密集行政區，串聯7條捷運路線，全線計畫進度已達95.75％，預計2019年可通車營運，未來由大坪林站至景安、板橋、頭前庄、新北產業園區等4個主要轉乘站，可節省8至20分鐘。

朱立倫表示，環狀線第一期工程即將完工，經初勘、履勘後即可正式營運，對所有捷運族、公車族而言，可大幅縮減通車時間，無論新店線、新莊線、機場線，都是屬於輻射狀，透過環狀線串聯，可帶動新店、中和、板橋到新莊周邊整體發展。

朱立倫也提到，淡海輕軌將正式通車，民眾可免費試乘1個月，新北市的三環三線一條一條都在實現，它是大家努力的成果，也會改變新北、台北、北台灣整個生活圈。

新北市政府捷運工程局表示，三環三線行經新北市重要都市發展核心，目前捷運環狀線第一階段、淡海輕軌、萬大線、安坑輕軌及三鶯線5線齊發施工，萬大線、安坑輕軌、捷運三鶯線工程都在興建中。

環狀線第一階段完工後，新北市境內捷運路線總長度將達83.4公里，共66座車站，三環三線整體進度將達到57％；加上淡海輕軌、萬大線、安坑輕軌及三鶯線完工通車後，新北捷運路線總長度將達130.89公里，共114座車站，三環三線整體進度達到81％。

新北市政府持續投入大量經費推動三環三線建設，整體路網一步一腳印建置，三環三線全數完成後，路線總長209.81公里，新北市捷運路線長度將達144.5公里，126座車站；升格後完成4線通車，現在如火如荼施工的5線工程，就是市府展現決心的最佳證明，期待捷運通車後帶來的方便與繁榮。

(中國時報)

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