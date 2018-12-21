林憶蓮合作阿信 〈沙文〉為女人發聲

林憶蓮日前拍新歌MV。

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中國時報
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阿信為林憶蓮新歌跨刀拍MV。

林憶蓮（Sandy）暌違6年推出新專輯《0》，新歌〈沙文〉由五月天阿信及吳青峰操刀，一直非常關注性別議題的她，對女性長久以來遭遇的壓抑與不公的現象，她過去曾在Project WAO（女生團結音樂節元年）與多次性別平權的活動中發聲。此次找阿信合作的主因，Sandy除希望用女性角度去探討，也凸顯社會上有很多男性同樣關注兩性平權問題，希望得到更多男性的支持。

阿信除編曲與和聲，也參與MV拍攝，此次是兩人第2次合作，為溝通這首歌，Sandy特別從香港飛來台北，帶了製作到一半的Demo邀五月天加入，共同討論編曲、旋律等，阿信說：「很榮幸能跟華語樂壇不老的里程碑人物合作！〈沙文〉這首歌非常有意義，一般男、女對唱大都是唱情歌，這首唱的是愛的反面。」

配件也有它的地位

該曲邀來吳青峰填詞，他說：「當初Sandy告訴我，她想描述一種女性在世界上有很多被壓抑的狀況，我的直覺就冒出了『沙文』兩個字，其實很多角落裡，不只是女性，很多族群都被不合理的對待，雖然有時候女性甚至被看待成配件，如一朵西裝上的胸花，但我想描述的是這其中有無可取代的力量，胸花能比西裝，甚至西裝的主人更有生根綻放的勇氣與能力。」

(中國時報)

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