準爸爸吳奇隆激動撒喜訊

吳奇隆（左）與劉詩詩昨開心分享懷上豬寶寶的喜訊。（資料照片）

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中國時報
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48歲的吳奇隆要當爸爸了，31歲的老婆劉詩詩懷有5個月身孕，一舉得男，預產期將在明年5月，因北京霧霾嚴重，劉詩詩已隨吳奇隆搬到台灣，住進他之前在新莊豪砸1.9億買的4戶豪宅。吳奇隆20日在微博開心分享：「我們懷著激動喜悅的心情期待家庭的新成員，謝謝大家關心。」並標註劉詩詩，劉詩詩同步回應「期待」，還加3顆愛心，夫妻倆興奮心情不言而喻。

劉詩詩這半年來推掉不少工作安心養胎，吳奇隆的媽媽昨接受媒體訪問，表示家人們都很高興，也強調男寶寶不是做的，是自然而然懷的。隆詩身邊密友說，吳奇隆很低調，不想公開喜訊，昨消息曝光後才發微博；友人表示，先前傳劉詩詩懷雙胞胎是假的，她有害喜孕吐，但還是很漂亮，精神很好，照常吃吃喝喝，走路和站姿也沒有一般孕婦的樣子。

劉詩詩四肢仍纖瘦

喜歡小孩的吳奇隆，盼了近4、5年終於如願準備當爸，親友們都很替他開心，劉詩詩目前在台灣產檢，也將在台灣生產，明年5月迎接豬寶寶。劉詩詩雖然懷孕，四肢仍纖瘦，倒是吳奇隆被發現近來有「幸福肥」模樣，其實吳家有肥胖基因，他20多年來為了保持身形而努力健身，非常辛苦，他曾和友人們用餐，一頓晚餐只吃一隻雞翅，連魚肉都不敢吃，讓在場的朋友們印象深刻。

(中國時報)

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