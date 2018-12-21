林柏宏帥萌追女 跟蹤狂秒變護花

2018年12月21日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

《給19歲的我自己》台灣官方預告

演員林柏宏在《給19歲的我自己》用各種瘋狂方式追女，但護花使者和跟蹤狂幾乎只有一線之隔，多虧他能用帥氣調皮的方式讓觀眾接受該角，被問和角色相似之處，他笑言大學時也會蹺課陪女友，害羞說：「只要看到天氣好，就會想：『那今天乾脆去約會，不要上課了！』」但大庭廣眾下和女友甜蜜接吻，私下從未做過，在電影裡算是「難得的體驗」。

林柏宏飾演的攝影師「莫曉楓」為喜歡的女生走訪世界各地，包含歐洲、南北極、耶路撒冷和川藏高原，每到新的城市，都會耍浪漫寄明信片給女主角，他自認這部分和自己很相像，在旅行過程中也常寫明信片給身邊重要的人，「當然有時也會寫信給粉絲。」

體悟攝影體力活

為演出對攝影的執著和熱愛，林柏宏努力學習拍照，他原本就喜歡攝影，拍攝期間經常拿起相機，也體驗到這是「體力活」：「最難的是要快速又自在地拿起正確的拍攝角度，一定要多練習。」

林柏宏對攝影師的印象，是《白日夢冒險王》裡西恩潘（Sean Penn）飾演的角色，許多人只為拍下奇景坐在某個地點等好幾天，「這些人眼神裡都透露出一種執著。」他也閱讀電影劇照書，發現劇照攝影師和導演、演員看同部作品的角度相當不同，他嘗試將這些平面攝影師的想法內化在心中。該片明年1月18日上映。

(中國時報)