李明川造型大師變花藝大師

2018年12月21日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

李明川取得花藝學校結業證書。

伊林娛樂旗下知名造型師李明川過去幾個月經常在臉書分享插花成品，作品風格清新高雅，獲得極高評價，親友原以為這只是他個人興趣，沒想到他上周前往紐約，花了5天上完密集班課程並取得結業證明，返台後立即著手成立花藝工作室「Blossom Studio 曉·花事」，24日將開幕。

李明川說，當年很羨慕友人能到紐約進修時尚設計，多年後自己也圓夢，卻沒想到是來上花藝課。他因在課堂上表現優異、動作迅速，助教忍不住問他是否本來就從事花藝工作。身為高齡學生的他表示，拿到結業證明時好激動，「你們沒有辦法想像一個為了五斗米忙碌20幾年的人，有這麼一瞬間是為了自己而做，那心情有多複雜。」

目前任務追求快樂

他表示，要做「花藝」並非偶然，醞釀好一段時間，一度猶豫掙扎要去巴黎、倫敦還是紐約上課，最後決定「Follow my heart」，去一個讓他自在的地方，更專注在學習上，所以他選擇全球十大花藝學校之一的「FlowerSchool New York」。

造型大師多了花藝大師身分，他說，只要能做自己喜歡的事就是最幸福的事，2018的不景氣讓他勇敢跨出腳步去追夢，所以他要好好感謝自己，而「追求快樂」是他現階段最重要的任務。

(中國時報)