劉倩妏撞邪開刀險出不了院

2018年12月21日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

劉倩妏（左二）在《無界限》中被一幕女鬼拍窗橋段，嚇得花容失色。

24歲的伊林娛樂藝人劉倩妏先前拍公視電視劇《生死接線員》經歷生死劫，當時她拍攝一場哭戲不小心撞到床欄，第2天上工，下腹竟痛得受不了，一度以為多天便祕造成，當天在醫院取景，於是馬上掛急診，發現是卵巢內出血緊急開刀，前後躺了4天才出院。隔天她要到2樓場景拍戲，幾秒就能走完的樓梯，因傷口未癒合，足足走了5分鐘，「當時覺得那是邁向天堂的階梯」。

劉倩妏透露出院前發生靈異事件，當天準備出院時，腹部又突然劇痛到無法出院，醫生說再多住一晚，有位前輩探望她，發現她病房裡的時鐘停在9，「前輩後來告訴我，病房裡的時鐘不能停，因為時鐘滴答滴答就像人的心跳，時鐘停止了，表示人也沒心跳，且9在民間是不好數字。」助理馬上請人換時鐘，她隔天出院就沒事。

享受由人演到鬼

拍攝當時是鬼月，前輩告訴她有被抓交替，否則只是輕微碰撞床欄卻要馬上開刀，要出院前又不能出院，「前輩跟我說，出院那時已經鬼門關，對方沒機會，如果對方沒放下，我可能因此丟掉性命。」其實拍攝器官捐贈故事的《生死接線員》之前，她已先拍了一部靈異驚悚題材的新創電視電影《無界限》。

她自認膽子不大，「當初會接《無界限》，是因為可以從人演到鬼，完全不同狀態，我很享受角色不同變化。」劇中她飾演孟耿如的閨蜜，戲外和她也建立交情，也很欣賞邱澤內斂有張力的表演。巧合前後都拍生死題材，「透過這次住院，像經歷一趟生死感覺，可以更同理角色。朋友們說我的眼神變了，少了一份稚氣，突然間成長好多年的感覺。」

期望跨界出詩集

以後不敢再拍靈異片？她說有想過，「開刀代價好大，但又想，過了今年本命年應該就沒問題，現在有種『大難不死必有後福的感覺』。」馬來西亞有個「鬼后」李心潔，笑言未來能當接班人也不錯，已來台2年半，她期許明年可以出版自己寫的詩集作品，當作25歲生日禮物。《無界限》在「公視+」App於明年1月下旬上線後即可收看。

(中國時報)