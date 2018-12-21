PORSCHE Cayman GTS極致力與美

PORSCHE Cayman GTS是該車系最具運動跑格的車款，售價412萬元起，試駕車加選個人化配備，如黑色頭燈燈座含動態照明系統、20吋Carrera Sport輪圈（黑色烤漆），以及黑色GTS真皮／麂皮內裝套件等等，售價466萬4200元。（陳大任攝）

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中國時報
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1.內裝採用高質感Alcantara麂皮包覆並搭配碳纖維飾板。（陳大任攝）
2.2.5L水平對臥渦輪引擎藏在下方，上方仍有置物空間。（陳大任攝）
3.受惠於中置引擎設計，引擎蓋下空出一大塊置物空間。（陳大任攝）
4.圓潤飽滿的後輪拱下是265／35 ZR 20寬幅跑胎。（陳大任攝）
5.後視鏡兼具空氣力學設計與美觀造型。（陳大任攝）

PORSCHE Cayman是品牌家族裡的小鱷魚，亦是車迷品味保時捷的開胃菜，這次試駕的Cayman GTS，傳承自1963年首部以GTS為名的道路版跑車-904 Carrera GTS開啟的輝煌歷史；短短半日相處，果然不負經典傳承，完整展現力與美；我們選在最近爆紅時尚景點GUCCI Art Wall做試車起點，果然時尚度更加乘。

保時捷車系中，車名末尾加上「GTS」就是高性能版的代名詞，904 Carrera GTS完整移植當時最先進的賽道科技，接續問世的924 GTS和928 GTS不僅發揚光大，更風靡1980和1990兩個黃金年代，2014年首代Boxster／Cayman GTS車系問市，去年洛杉磯車展發表第二代718 Boxster／Cayman GTS。

Cayman GTS採中置引擎、後輪驅動，2.5L水平對臥渦輪引擎最大增壓值高達1.3 bar，具365 hp／430Nm最大動力，搭配PDK 7速雙離合器自手排變速箱，0至100km／h加速僅4.1秒，原廠在紐柏林北賽道上跑出7分40秒最速單圈成績，較前代Cayman GTS快了整整13秒！

試駕車配備Sport Chrono跑車計時套件，方向盤右側旋鈕可隨時切換駕馭模式，排檔桿後方有懸吊阻尼調整，排氣聲浪、電動尾翼亦可手動設定。其中跑車排氣系統很有趣，按一下按鈕，原本的引擎聲浪隨著S、S+模式切換一下子澎湃激昂了起來，讓Cayman GTS從小鱷魚瞬間變成巨鱷般兇猛，帶給駕駛挑戰操控極限的樂趣。

(中國時報)

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