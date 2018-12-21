糖餅玩具交換禮物倒數衝買氣

2018年12月21日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

7-11加碼優惠，健達巧克力消費滿129元免費送「可愛插畫束口提袋」。（7-11提供）

OK超商黑橋牌復古童趣彈珠台（打香腸），119元。（OK超商提供）

OK超商耶誕跳跳棒棒糖，27元。（OK超商提供）

樂高架設馬賽克創意牆，邀請大小朋友發揮創意玩積木。（樂高提供）

樂高打造4公尺高的大型樂高耶誕禮物盒，成為信義區拍照打卡新景點。（樂高提供）

公鹿隊的Bango，是最應景的耶誕吉祥物，即日起至25日NBA Store Taiwan推出門市限定活動，享組合價1225元優惠。（NBA Store提供）

耶誕將至，不但零售小物銷售旺，看好少子化下的寵兒商機，各家品牌也積極推互動體驗，在歡慶耶誕下順勢提升買氣。近年增加臨場體驗的樂高，打造信義區耶誕節拍照打卡夯點，化身耶誕老人與孩子一同體驗拼砌樂趣。超商業者也調查，耶誕前後是下半年的大旺季，加碼限量小禮物，方便小朋友選購禮物交換同樂。

好吃又好玩 大小同樂

OK超商表示，其中以糖餅、禮盒等具新奇感商品最有感，糖餅類於活動期間平均帶動業績1成，以具有節日意義的肖像商品、特規商品為大宗。今年推出新款：米奇聖誕樹給糖機、耶誕跳跳棒棒糖、法國樹幹蛋糕等節慶商品；並以「大人的交換禮物」為主題，推出DIY薑餅屋、敲槌雪球餅乾、香腸彈珠台等獨家商品，預估帶動門市業績25%。

7-11指出，近期檔期以金莎、健達兩大品牌銷售最佳，已成長15%，健達也加碼推出至明年1月1日止，任選10款健達巧克力系列，消費滿129元免費送「可愛插畫束口提袋」的優惠。此外，再加碼推出獨家「泡泡歐蕾小夜燈收納盒」，不僅盒子可收納，更可充電當作小夜燈，讓交換禮物有更多選擇。

積木迷球迷 充滿樂趣

體驗店部分，樂高打造4公尺高的大型樂高耶誕禮物盒，現場架設大型馬賽克牆，25日前參與創意拼砌活動，就能將限量麋鹿吊飾帶回家。另一方面，NBA Store Taiwan邀請闔家觀賞比賽過節，也首度在台販售Bleacher Creatures NBA吉祥物版玩偶，非常適合球迷挑選作為耶誕交換禮物。

(中國時報)