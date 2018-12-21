REDValentino早春浪漫宣言 一起上太空

2018年12月21日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

RED（V）星星圖騰肩背包，2萬2800元。（REDValentino提供）

RED（V）Red Ballet平底運動鞋，1萬3800元。（REDValentino提供）

柔美的蕾絲套裝，內搭寫著「加密暗號」的針織毛衣，表達饒富科技感的浪漫主義，模特穿REDValentino「Follow Me Now」密碼短信針織毛衣1萬4800元、蕾絲花邊刺繡寬版外套5萬9800元、刺繡褲裙2萬4800元、RED（V）Red Ballet繫帶連襪運動鞋1萬3800元。（陳張眾攝）

追尋未知，是人類與生俱來的浪漫，義大利女裝品牌REDValentino昨（20）日舉辦的2019早春預覽會上，即隨處充斥著創意總監Pierpaolo Piccioli探索無垠宇宙的渴望。

倒數聲中，火箭升空，當阿波羅11號於1969年揭開月球的神祕面紗，亦觸動了當今設計師腦中理性與感性間的拉扯。標示著重要年分、數字的刺繡貼飾，為整體點綴出濃濃的太空元素，彷彿太空裝的連身褲剪裁，採用如絲般滑順的高科技垂墜布料，寬版的尼龍外套和銀色內裡、金屬環釦，柔美中勾勒具有保護意味的衝突細節。

「Follow Me Now」、「Miss You」等加密暗號，透過全新字體輸出，超越時空距離，串起戀人或家人間的思念。一輪皎潔月光下，如繁星般的印花、水鑽、珍珠於雪紡、輕盈褶飾紗裙飄盪間，捕捉點點浪漫氣息，由鏡面尼龍製成的保暖羽絨衣，象徵著月光倒影超現實般的虛幻，搭配自芭蕾舞鞋發想的襪套運動鞋，寫下饒富個人生活態度的即興篇章。

(中國時報)