書店風景－讀字不只有書

2018年12月21日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

3年前，讀字書店在桃園開張，主打社區書店概念，卻在今年年初熄燈，再聽聞時，書店已經搬到台北，落腳古亭的巷弄間。店長、作家郭正偉笑說，如今前方其實更像咖啡店，書櫃則是放在後方，當書店辦與作家晚餐的活動，從櫃檯裡更飄出咖啡和青菜味，「與其說是書店或咖啡店，我更希望讀字是個像客廳一樣，想到就可以來待著的地方，是一道恆常不變的風景。」

作家書櫃 精選300本

郭正偉表示，最初在桃園開店時，老闆之一、逗點文創創辦人陳夏民是希望能帶文化資源回到桃園，現在回想，忍不住笑說大概是「一廂情願」。今年書店因為虧損，決定搬來資源較多的台北，頂下一間共同工作空間，有大桌子、檯燈和插座，「有了這個空間之後，我於是開始思考，除了出版社辦活動推銷書，在這裡還能做哪些不同的事？」

像是「作家書櫃」的計畫，邀請一位作家選出約300本書，在店內販售半年，更舉辦「作家餐桌」活動，不只讓作家親自解說選書的緣由，參與的讀者也能回饋對於選書的想法。採訪前一天晚上，作家李屏瑤才剛在書店辦完一場作家餐桌活動，郭正偉表示來參與的讀者們自組了Line群組討論，「看到每個原本陌生的人能夠因為書相會、交流，未來會不會因此發生什麼，讓人很期待。」

自在空間 舒服閱讀

如今讀字書店有書、有選書策展、有創作者寄賣的文創小物，甚至也辦唱片發表會。郭正偉表示，「現在的書店反而是我覺得很好的樣貌，一個空間，讓書、音樂、人各種事物在這裡交流，可以很舒服的待著。當然最好的是，希望每個人都能在這裡找到一本喜歡的書。」

(中國時報)