購書人口流失 暢銷書賣不到10萬本

2018年12月21日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

每年到年底，各家書籍銷售通路便會發布年度暢銷榜和閱讀報告。去年在因話題爆紅的《房思琪的初戀樂園》、《情緒勒索》等書帶動下，整體出版產值傳出微幅回升，但今年連最暢銷的單書、《達文西密碼》作者丹布朗的新作《起源》都沒賣破10萬本，也顯示即使台灣每年出版破3萬種書，類型多元蓬勃，但閱讀、購書人口仍持續流失的事實。

誠品日前也提出估算，台灣目前約有681家書店，其中連鎖店和校園書店共有156家，獨立書店有525家，整體相較去年減少了19家書店。今年中金石堂城中店歇業，更是指標性的象徵。

不過，在金石堂的年度十大影響力好書發布會上，今年在博客來、誠品、金石堂各平台書籍銷售業績最佳的時報出版董事長趙政岷表示，出版業還是要有把餅做大的企圖，「不要怪讀者不看書，怪我們沒有做讀者要看的書。」

作家顏擇雅也提出看法，「閱讀帶給人做夢的能力。如今台灣的經濟機會減少，人即使有可支配的時間和金錢，也不再希望透過閱讀尋找夢想。」在此同時，今年無論是誠品、博客來、金石堂、Readmoo、Kobo等平台的百大暢銷書榜，都可以看見「中年」、「熟齡」議題書如張曼娟《我輩中人》、龍應台《天長地久》的蹤影。顏擇雅表示，這代表中年、熟齡族群對於未來生活的樣貌還是有希望和想像。

向來銷售成績不俗的語言工具書，也在多益新制今年上路的帶動下，《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》賣出3萬本，首度成為博客來本年度最暢銷的冠軍新書。有出版社私下表示，話題書、工具書的爆紅雖然可以理解，也代表努力得不夠，「以前出版社只要面對書店通路，如今則是必須面向消費者，更困難。」

在電子書方面，今年無論是本土電子書平台Readmoo、日本樂天Kobo都推出支援繁體系統的新閱讀器，Readmoo舊款閱讀器銷售更突破1萬台。不過Amazon即將來台插旗，也讓Readmoo和來自日本的樂天Kobo面臨電子書鼻祖、跨國龍頭的挑戰。

(中國時報)