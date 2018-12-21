2018年12月21日 04:10 中國時報 本報訊

策動：引燃文明與衝突的50場關鍵演說！改寫歷史的人，是在鼓舞，還是煽動？作者／金恩、柴契爾、雷根、哈維爾、曼德拉、伊麗莎白二世、柯林頓、布希、賈伯斯、歐巴馬、馬拉拉等出版社／聯經出版（聯經出版提供）

意識之川流：薩克斯優游於達爾文、佛洛伊德、詹姆斯的思想世界作者／奧立佛．薩克斯出版社／天下文化（天下文化提供）

清潔女工手記：露西亞．柏林短篇小說集作者／露西亞．柏林出版社／聯合文學

露西亞．柏林從1960年代起開始創作，畢生發表了70餘篇短篇小說，卻一直到她逝世11年後，選集《清潔女工手記》出版，才真正聲名大噪，獲得遲來的矚目。本書收錄其最精彩的43篇作品，在美國問市第二周便登上《紐約時報》暢銷榜，書評讚嘆柏林為「你從未聽聞過的最優秀作家」。

小說集許多故事發生在美國社會的最邊緣，尤其對於清潔工、護士、總機、代課教師、文書職員等在文學作品中備受忽略的藍領、粉領女性勞動者的生活世界，有著難能可貴的細膩洞察。柏林以鮮活的口語式風格、銳利的幽默妙語，刻畫出平凡日常中奇蹟般的人情物事。

柏林之所以傳奇，除了是被埋沒太久的天才，更因為小說中的故事具有濃厚的自傳性色彩。她一生漂泊，曾在受虐陰影中度過孤獨的童年，也曾移居智利聖地亞哥，過奢華的異國特權生活。她有過浪蕩的生活，三段婚姻，獨自養育四個兒子，並且長年與酒精成癮搏鬥掙扎，不凡的人生為寫作提供了豐富的材料。

■策動：

引燃文明與衝突的50場關鍵演說！改寫歷史的人，是在鼓舞，還是煽動？

作者／金恩、柴契爾、雷根、哈維爾、曼德拉、伊麗莎白二世、柯林頓、布希、賈伯斯、歐巴馬、馬拉拉等

出版社／聯經出版

這本書將會告訴你：因為這些人的演說深具影響力與撼動力，它們改變了聽眾的思想與行為，改變了他們的人生；而那些被改變的人生，也大大地改寫了人類的歷史樣貌。

收錄五十位人類歷史上的重要人物在世界各地所發表的重要演說，對於近代社會影響深遠，甚至改變了這個世界。近代社會的無數變革之中，往往存在令人難以忽視的靈魂人物。他們或挺身而出，站在眾人之前；或洞悉時代脈象，率先發難；或堅守種族優越情懷，與世為敵。

有的人正面積極，有的懷抱希望、引頸期盼和平，也有煽動言論，共同點是，他們呈現了演說的藝術、價值，成為影響人類思想巨大力量。這些演說引燃了近代文明之火，策動了歷史，成就了這個世界。當我們跨越時空再度「聆聽」這些演說，是否也能夠感受到其中的意義？

■意識之川流：

薩克斯優游於達爾文、佛洛伊德、詹姆斯的思想世界

作者／奧立佛．薩克斯

出版社／天下文化

這是薩克斯去世前兩星期，親自擬定內容的最後一本書。不同於過往聚焦在神經醫學特定主題的著作，他在《意識之川流》中，展現了範圍寬廣的專業與熱情，在神經科學、精神醫學、生物演化、藝術等眾多議題之間流暢游移，並重新描摹了他心儀的三位科學英雄：達爾文、佛洛伊德、詹姆斯。

薩克斯曾為紐約大學醫學院神經科學教授，著有《火星上的人類學家》、《錯把太太當帽子的人》、《看得見的盲人》、《腦袋裝了二千齣歌劇的人》，以及後來改編為電影《睡人》的同名著作。他在2015年因癌症過世，享壽82歲。

薩克斯學識廣博，但他對科學的了解不只限於神經科學或醫學，而是對所有科學議題、想法和問題都深感興趣，在書中探究的也不只是人類的經驗，而是所有生物（包括植物）的經驗。讀者能藉由這本遺作進入他的心靈，藉由他獨特的視角來觀看世界。

(中國時報)