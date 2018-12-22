外交官之死 看不到真相！召回謝長廷說清楚

2018年12月22日 04:10 中國時報 楊孟立 、 楊佳穎 、 黃菁菁 ／台北-東京綜合報導 ／台北-東京綜合報導

還原外交官之死對照表

揭外交官之死！ 蘇啟誠輕生前致電妻：不想受辱

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件，疑雲未解。知情人士指出，蘇啟誠是不堪長官羞辱及威脅而走上絕路，蘇啟誠曾向太太說「長官說我這樣子害死（駐日代表）謝長廷了」。據悉，在憾事發生前，外交部亞太司副司長、台日關係協會祕書長張淑玲曾打了一通約20分鐘的電話給蘇啟誠；談到了懲處以及調職，成為了壓垮蘇的最後一根稻草。

疑被指責 「會害死謝長廷」

對此，國民黨團書記長曾銘宗受訪則是痛批，外交部及駐日代表謝長廷非常可惡，應向家屬及全民道歉，並召回謝長廷；黨團總召江啟臣也認為，監察院應介入調查以追究責任，讓該負責、下台的人負責。

面對此一不幸事件，民進黨政府在未釐清真相前就定調「假新聞殺人」，並在九合一大選前大肆消費這齣悲劇。然而蘇啟誠的遺孀前晚發聲明強調，蘇沒有憂鬱症，且遺書內容只有家屬看過，當中未提到「假新聞」造成的壓力。

蘇太太強調，蘇啟誠在完成上級交待的檢討報告後「不想受到羞辱」，被迫以死明志。家屬手中保留蘇啟誠手機通聯紀錄以及手寫遺書，諸多外界說法是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

以死明志 家屬手中握有通聯

知情人士轉述，蘇啟誠曾向太太抱怨，長官在電話中責難他「害死了謝長廷」！還揚言要把他調回去，大阪辦事處考績都要打丙等。據透露，去電責難蘇啟誠的正是張淑玲。不過張淑玲昨提出澄清。

至於駐日代表謝長廷，在沉寂一天後昨在臉書，提出7點為自己辯駁。首先謝提出，蘇在檢討報告中指出「輿論趁勢大肆撻伐，嚴重損及鈞部形象，深感有愧職守」，看得出來蘇對假新聞的攻擊痛苦不堪，應該是事實。

推假新聞 謝被打臉講話矛盾

謝更延續之前論調，重申假新聞的危害，帶給蘇啟誠前處長及外交工作同仁極大痛苦，且反過來質疑媒體、名嘴針對「外交部通知懲罰、調職、考績打丙，蘇啟誠不甘受辱才輕生，是不是另外一則假新聞？」他還強調，已經委託律師對台北市議員羅智強等之違法言論提出控告。

不過，對駐日代表謝長廷一再將蘇啟誠遺書歸咎「假消息」害人，外交官之死，依舊換不到真相。北市新科議員游淑慧忍不住跳出來，在臉書揭露謝講話矛盾，包括蘇啟誠家屬指蘇啟誠遺書只有家屬看過，質疑謝長廷看的遺書從哪來的？游淑慧建議蔡英文總統「應立即召回謝長廷，公開說明並下台負責！」

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(中國時報)