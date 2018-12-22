反對自敘撤軍！苦勸川普無效 美國防部長辭職

2018年12月22日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普19日才拋出震撼彈，宣布兩千名美軍將全面撤出敘利亞，美國防部長馬提斯，20日突然傳出辭職，以示抗議。馬提斯並奉勸川普尊重盟邦，加強與盟邦關係，還點名批評中俄，稱由於大陸和俄羅斯的威脅，美國更應竭盡全力為「共同防禦」提供保障。

直言要川普 找更契合的人

據悉，馬提斯20日下午前往白宮勸說川普不要撤軍，在遭拒後表達了辭意。他在寫給川普的兩頁長辭職信中說，在有關國安問題上，「您有權找一位與您觀點更契合的人擔任國防部長，我相信自己的辭職是正確的。」他透露將於明年2月28日卸任。

身為美軍陸戰隊退役四星上將，馬提斯也表明不認同孤立主義。他表示深信美國領導戰略聯盟的價值，包括北大西洋公約組織（NATO），以及打敗「伊斯蘭國」（IS）的74國聯盟。

68歲的馬提斯在辭職信中說，他堅持的核心信念是，美國的力量與其同盟和夥伴體系密不可分，「雖然美國仍是自由世界中不可或缺的國家，但若無法保持堅強的同盟體系，不尊重盟邦，我們將無法維持自身的利益。」

指陸俄威脅 美應共同防禦

馬提斯還寫道，「對於與我們戰略利益日益緊張的國家，我們必須態度堅決，毫不含糊」。他並點名說，「中國和俄羅斯顯然想要打造一個符合其威權模式的世界，獲得對他國經濟、外交、安全決定的否決權，為了他們自身的利益不惜犧牲其鄰國、美國和我們盟邦的利益。」

同一天川普宣布，馬提斯將於2019年2月「光榮」退休。

他特別說，「馬提斯將軍是我的一大助力，協助讓盟邦及其他國家盡義務支付該分擔的軍費。」

川普19日才在推特上稱，美國已擊敗敘利亞的IS，因此宣布2000名美軍將全面撤離敘境。馬提斯則曾警告，提前自敘撤軍是「戰略失策」。專家擔心，在敘利亞真正獲得和平前這麼做，恐重演2011年伊拉克在美軍撤出後陷入動亂的狀況。

最後核心將軍 2月28日卸任

馬提斯是川普對決中國最重要的夥伴，他是川普上任之後，率先提名的部長，經歷十五個月，川普的閣員如走馬燈換將，馬提斯卻仍然屹立不搖，而且成了川普政權最重要的基石，但在美國退出伊核協議以及創建「太空軍」等方面，馬提斯與川普意見相左，導致兩人關係惡化。

(中國時報)