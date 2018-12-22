鞏固競選連任基本盤 逼走馬提斯！川普踢開擋路石 外交掀動盪

2018年12月22日 04:10 中國時報 王嘉源

2001年12月，當時還是美軍陸戰隊准將的馬提斯扛著背包走進阿富汗坎達哈機場。（路透）

馬提斯在辭職信中指出，川普有權選擇與他看看法一致的國防部長。

新聞透視明年1月民主黨就要重掌美國眾議院，川普總統面對新的政治局面，近來亟於調整陣勢，包括宣布自敘利亞撤軍，全是為了鞏固基本盤，以利自己競選連任。但國防部長馬提斯的去職，卻讓川普政府頓失外交政策的穩定力量，未來世局恐怕只會更添混亂。

兌現競選承諾布局

馬提斯身為川普國安團隊碩果僅存的元老，得以留任到現在已屬異數。早在今年3月中，川普撤換國務卿提勒森後，美國媒體就揣測，馬提斯與提勒森同屬傳統保守派，丟官也應是遲早的事。5月8日，川普正式宣布美國退出伊朗核子協議。由於馬提斯支持伊核協議，他即將被開革的傳聞更是甚囂塵上。

11月美國期中選舉，共和黨把眾議院控制權拱手讓給了民主黨。面對這種局面，川普便不得不重新擺陣，包括進行高層人事變動。例如司法部長塞申斯拒絕在「通俄門」調查案中為川普辯護，因而遭撤換，顯然就是要阻撓特別檢察官穆勒對川普涉案的追查。明年初民主黨重掌眾院後，對川普鐵定也不會手軟。

盤算美墨邊界築牆

川普19日宣布兩千名美軍將全面撤出敘利亞，成了馬提斯走人的直接導火線。馬提斯並且透露，他不滿川普奉行「美國優先」外交路線，獨斷獨行，不時打臉盟邦，不重視美國的同盟體系。CNN便形容，馬提斯此舉是斷然拒斥「川普主義」。

但是對川普來說，邏輯卻清楚得很，近來他的連串動作係著眼於鞏固民粹主義基本盤，以利2020年競選連任。他決定自敘利亞和阿富汗撤軍，就是在兌現競選承諾。川普對美墨邊界築牆計畫念茲在茲，亦是同樣盤算。為了趕在民主黨重掌眾院之前通過50億美元的築牆預算，他不惜要讓聯邦政府暫時關門。

頓失外交穩定力量

針對撤軍問題、美國退出伊核協議及創建「太空軍」等方面，馬提斯皆與川普意見相左。在右翼陣營眼中，馬提斯就仿佛一顆擋路的大石頭，大石頭搬開後，川普才能夠與前任總統歐巴馬乃至小布希的政策徹底切割，走出一條屬於自己的路。

然而，川普的行事作風不可預測，過去馬提斯形同川普外交政策的一股穩定力量，如今這道「最後防線」要退出，剩下的防線亦屈指可數了。預料新的一年川普仍會頻頻出招，不但在美國國內，國際間只怕也將充滿動盪混亂。

(中國時報)