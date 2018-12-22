川普下一步 削減駐阿美軍

2018年12月22日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普19日宣布從敘利亞撤軍後，美國官員20日又透露，川普考慮削減1/3到1/2駐阿富汗美軍人數。川普做這些決定不僅未徵求國會意見，也讓五角大廈措手不及。同屬共和黨的聯邦參議員葛蘭姆稱，川普貿然撤軍會是「一場災難」，會導致極端組織勢力捲土重來，讓911恐怖攻擊事件重演。

目前阿富汗美軍人數約1萬4000人，配合北大西洋公約組織（NATO）任務支援阿富汗軍隊或另外執行個別反恐任務。不具名官員透露，川普心意已決，口頭下令開始規畫撤軍事宜，最快可能明年1月便開始撤出駐阿富汗部隊。

2001年911恐攻事件之後，美國出兵阿富汗，推翻窩藏好戰分子賓拉登的塔里班政權，17年來，已有2400多名美軍在阿富汗捐軀。

據傳川普曾私下抱怨軍事介入阿富汗，他說：「我們到底在那幹嘛？我們這些年來一直都在那駐軍。」這顯示川普對持續17年的阿富汗戰爭的耐心越來越少。

美國國防部官員屢次警告，倉促撤軍恐會使得好戰分子密謀911般的新攻擊行動來對付美國。據悉，川普18日就已決定裁減駐阿美軍，與他告訴五角大廈希望美軍撤離敘利亞同一天。

川普決定從敘利亞撤軍，同阿富汗撤軍一樣引發強烈質疑。美國參議院外委會主席科克爾稱，這不僅增加IS死灰復燃的可能，且將使中東盟友今後不可能再信賴美國。

有線電視新聞網（CNN）稱，美國撤軍是送給俄羅斯和伊朗的「聖誕大禮」。過去一段時間，國防部長馬提斯、國務卿蓬佩奧、國安顧問波頓和軍方領袖力勸川普，從敘利亞撤軍就等於從該地區撤退。

對於川普撤軍，俄羅斯《觀點報》嘲諷稱，美軍2000多人在敘利亞部署了4年多，但實際上沒什麼影響力，美軍已不能改變敘利亞戰爭的局勢。俄《消息報》則引述俄國家杜馬（國會下議院）國防委員會主席沙馬諾夫的話說，川普宣稱美軍在敘戰勝了IS，根本沒人信。從本質上講，美國軍隊從敘利亞撤軍是「一次可恥的落跑，與他們從越南落跑一樣」。

(中國時報)