川普下一步 削減駐阿美軍

美國總統川普日前宣稱將撤出在敘利亞的部隊並減少在阿富汗的駐軍，在美國國內引發不少批評和質疑。圖為2017年3月美軍部隊正在敘利亞靠近土耳其邊境的城鎮曼比季巡邏。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普19日宣布從敘利亞撤軍後，美國官員20日又透露，川普考慮削減1/3到1/2駐阿富汗美軍人數。川普做這些決定不僅未徵求國會意見，也讓五角大廈措手不及。同屬共和黨的聯邦參議員葛蘭姆稱，川普貿然撤軍會是「一場災難」，會導致極端組織勢力捲土重來，讓911恐怖攻擊事件重演。

目前阿富汗美軍人數約1萬4000人，配合北大西洋公約組織（NATO）任務支援阿富汗軍隊或另外執行個別反恐任務。不具名官員透露，川普心意已決，口頭下令開始規畫撤軍事宜，最快可能明年1月便開始撤出駐阿富汗部隊。

2001年911恐攻事件之後，美國出兵阿富汗，推翻窩藏好戰分子賓拉登的塔里班政權，17年來，已有2400多名美軍在阿富汗捐軀。

據傳川普曾私下抱怨軍事介入阿富汗，他說：「我們到底在那幹嘛？我們這些年來一直都在那駐軍。」這顯示川普對持續17年的阿富汗戰爭的耐心越來越少。

美國國防部官員屢次警告，倉促撤軍恐會使得好戰分子密謀911般的新攻擊行動來對付美國。據悉，川普18日就已決定裁減駐阿美軍，與他告訴五角大廈希望美軍撤離敘利亞同一天。

川普決定從敘利亞撤軍，同阿富汗撤軍一樣引發強烈質疑。美國參議院外委會主席科克爾稱，這不僅增加IS死灰復燃的可能，且將使中東盟友今後不可能再信賴美國。

有線電視新聞網（CNN）稱，美國撤軍是送給俄羅斯和伊朗的「聖誕大禮」。過去一段時間，國防部長馬提斯、國務卿蓬佩奧、國安顧問波頓和軍方領袖力勸川普，從敘利亞撤軍就等於從該地區撤退。

對於川普撤軍，俄羅斯《觀點報》嘲諷稱，美軍2000多人在敘利亞部署了4年多，但實際上沒什麼影響力，美軍已不能改變敘利亞戰爭的局勢。俄《消息報》則引述俄國家杜馬（國會下議院）國防委員會主席沙馬諾夫的話說，川普宣稱美軍在敘戰勝了IS，根本沒人信。從本質上講，美國軍隊從敘利亞撤軍是「一次可恥的落跑，與他們從越南落跑一樣」。

(中國時報)

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