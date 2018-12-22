瘋狗不瘋 馬提斯務實沉穩

2018年12月22日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國防部長馬提斯與總統川普看法漸行漸遠，決定去職。這位曾官拜四星上將的陸戰隊退役將領，雖然綽號「瘋狗」（Mad Dog），不過他雖強硬但務實沉穩，和瘋狗二字相去甚遠。他雖力挽狂瀾，努力在陸美緊張關係中建立交流，不過在川普政府中顯然勢單力孤。

現年67歲的馬提斯是川普2016年11月當選總統後，最早確定的重要內閣官員之一。當時川普盛讚他為「將領中真正的將領」。不過隨著馬提斯和川普歧見日深，幾個月前他已被排除在總統的核心之外。

據報導，川普提到馬提斯時早就不再以「瘋狗」稱之，反倒戲稱他是「溫吞狗」（Moderate Dog），看似認定馬提斯不夠狂。川普6月和北韓領導人金正恩舉行全球矚目的川金會，馬提斯都沒能隨行前往新加坡，明顯失去川普信任。

川普對大陸發動貿易戰、加上對台灣、南海和其他地緣政治議題不同調，都讓這兩大經濟強權間的關係墜入低檔。美國官員透露，馬提斯憂心大國關係緊繃，恐損及雙方的軍事交流，導致小小的誤解可能因此擦槍走火釀成大衝突，因此馬提斯意圖與陸方高階將領建立關係。

馬提斯與大陸國防部長魏鳳和11月在華府會面，這是兩人在不到5個月內第三度見面，對高階官員來說，這等頻繁接觸頗不尋常。而馬提斯6月訪陸，也寫下美國防長自2014年來首例。國防部亞太助理部長薛瑞福當時稱，馬提斯和魏鳳和的對話重點是風險抑制，希望雙方採取行動避免非必要衝突。

大陸國防部也多次表達，期望雙方軍事關係能成為兩國整體關係的穩定劑，官員也透露，北京對馬提斯的信任，更勝於其他川普政府的高層官員。一位大陸官員表示，陸方認為馬提斯是「智者」（wise man），他畢生在戰場打滾，深知避免武裝衝突才是王道。

而根據近月來美軍在南海和台灣海峽活動的軍事資料，顯示馬提斯拿捏分寸得宜。但即便他試圖與陸方建立關係以遏止危機，但五角大廈卻加強了多項可能觸怒北京當局的活動，例如自去年9月至今年9月，美軍在南海舉行6次「自由航行」任務，比上年多了2次。國務院前代理亞太助卿董雲裳說，馬提斯和大陸方面的聯繫，恐怕也不足以消除川普政府與大陸的鴻溝。如果馬提斯去職，繼任者可能需要時間跟上進度，但當前情勢緊張，這點相當危險。

(中國時報)