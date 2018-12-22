陸美夾縫 台應效法日韓斡旋

2018年12月22日 04:10 中國時報 張國威 ／台北報導 ／台北報導

政大於21日舉辦「大國競逐中的東亞局勢座談會」，與會專家學者指出，在當前陸美貿易戰背景下，台韓日都將受到影響，南韓與日本並不盲從美國，而是與大陸保持著彈性外交；民進黨政府應借鑑韓、日在陸美之間的斡旋手法，盡快創造能替代「九二共識」並讓大陸也能接受的說法，否則大陸對外經貿只會繼續向日韓傾斜，而非台灣。

韓國濟州大學高級翻譯學院教授金中燮在會上表示，中國不再「韜光養晦」，美國也在強調「美國優先」，雙方的摩擦使周邊國家不是只能選擇一方隨從，就是只能選擇一方對抗，而韓國在不同議題上則有不同選擇，某些會選擇對抗美國或中國，有些則會順從。

金中燮舉例，韓國此前對是否參與原由美國主導的跨太平洋夥伴協定（TPP）一直舉棋不定，因為中國認為這是專門制衡中國的框架，直到日本參與，韓國才想參加，但參與第一輪談判已來不及，引來韓國輿論極大非議，後因美國川普政府退出TPP，韓國未能參加的負面效果才平息；但對於美國部署薩德系統，韓國儘管面臨中國強烈反對及「禁韓令」等制裁仍堅持部署，表現出隨從美國的態度。

輔仁大學日文系教授何思慎在會上則表示，日本當前明明就是將出雲級護衛艦航母化成具有攻擊力性的平台，但很有創意地將其稱為「專守防衛」讓國際所接受；因此台灣在兩岸關係上也要有所創意，民進黨政府不要「九二共識」，也需要提出另一個能讓大陸接受的說法，否則大陸本來要給台灣的經貿優惠，都將隨著中日關係正常化的腳步給日本了；美國為圍堵大陸也不斷討好日本，現在日本首相安倍晉三手上可謂有滿滿的籌碼，日本外交手法值得台灣借鑑。

文化大學政治系副教授王綺年也指出，在當今中美貿易戰背景下，缺乏「九二共識」的台灣容易變成孤雛，如何讓中美其中之一變成台灣真正親密無間合作的朋友，是台灣所需思考的問題。

(中國時報)