2018年12月22日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

美國總統川普20日宣布，國防部長馬提斯將在2月份卸任，而馬提斯也在五角大廈發布一封信，表示自己要辭職。大陸國際關係學者認為，就算鷹派的馬提斯辭職，由於川普把大陸視為主要的競爭對手，不管換誰來當國防部長，美國都會持續在軍事上挑戰大陸，持續在南海自由航行，大陸必須做好萬全準備。

中國國際問題研究院研究員郭憲綱表示，以川普強勢的個性，經常和官員的意見相左，川普又堅持己見不肯妥協，導致閣員有如走馬燈式的更換。這次馬提斯在敘利亞撤軍問題上和川普出現強烈爭執，馬提斯無法阻攔，只好掛冠求去。

馬提斯對大陸十分強硬，先後表示大陸十分擅長「找美國亞洲盟友的麻煩」，為了應對大陸在南海的行動，美國海軍應大規模擴軍；如果大陸繼續「擴張」，美國應在和大陸保持友好關係的同時在亞洲盡可能平衡大陸。

雖然鷹派的馬提斯將卸任防長，但大陸無法掉以輕心。郭憲綱表示，美國以航行自由為藉口在南海活動，但軍艦經常開進大陸所屬島礁的領海範圍，實際上就是要挑戰大陸對南海的主權，大陸仍會保持警醒，並採取必要的應對措施。

中國人民大學國際關係學院教授李慶四也認為，馬提斯之所以去職，問題出在川普身上。川普的脾氣不好，心胸狹窄，也不尊重閣員的意見。例如曾任白宮首席顧問的班農，曾擔任川普的競選軍師，對川普死心塌地，後來也搞到反目成仇。

李慶四表示，由於川普把大陸視為主要的競爭對手，不管換誰來當國防部長，都會持續在軍事上挑戰大陸，「不經過三番五次的反覆較量，不較量到頭破血流，川普絕對不會善罷干休，一定要吃到苦頭後，美國才會停下手來。」

(中國時報)