外交部否認遺孀所言 二次傷害

2018年12月22日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京21日電 ／東京21日電

大阪辦事處長蘇啟誠自殺明志，20日蘇家屬聲明自殺非因假新聞，而是「不願受辱」。圖為家屬9月17日捧著蘇啟誠骨灰返台。（本報資料照片）

有關前駐大阪辦事處長蘇啟誠受外交部壓力不甘受辱輕生，外交部否認有懲處、調職，也否認吳部長授權台日協祕書長張淑玲或任何其他同仁致電蘇啟誠。外交部的回應，形同指蘇處長遺孀說謊，這難道不是二次傷害？事實上，手機通訊紀錄和遺書都在家屬手上，外交部難道不怕被更嚴重的反擊打臉？

據知，蘇啟誠遺孀當時在大阪處長官邸清點遺物時，收到蘇手機和筆記本等。蘇有做筆記習慣，與人交談溝通，都會隨手記錄。他手機裡除電話通聯外，也保存LINE記錄，裡面有風災後蘇與外交部內溝通、聯絡紀錄。試問，若家屬沒看過這些內容，為何斷言，蘇主要壓力不是來自假新聞？

遺孀握有遺書 說法有所本

有關調職之說，蘇啟誠自殺前一晚跟蘇夫人聯絡，提及要被調回。9月7日也曾向中時透露，可能在大阪做不久。即使如外交部所言，未啟動任何懲處機制，但幕後肯定有人以調職為威脅無情地責難，才會讓他在遺書內寫出不甘受辱、以死明志字眼。

只顧慮綠選情 不護外交官

外交部從頭到尾沒替大阪講過公道話，屏東縣長潘孟安9月初率團訪日，蘇處理風災之際還出席活動並致詞，這原可證明蘇公務纏身，也是外館處工作績效；但遭媒體爆料後，外交部竟配合潘要求，自外交部網頁下架，只因擔心影響潘選情。

外交部不維護自己外交官，還顧慮執政黨選情，這讓疲於奔命的蘇啟誠情何以堪。想請教外交部，為何要將此訊息下架？

張淑玲官運佳 否認打電話

有關台日關係協會祕書長張淑玲是否打電話給蘇啟誠，張淑玲21日出面否認。張淑玲能力在外交部內頗受肯定，她更是民進黨的紅人，民進黨執政時，她的官運奇佳，她沒當過處長、副代表，就直接當台日協祕書長，讓不少外交官頗有微詞。她的恃寵而驕、盛勢凌人在外交部內早有耳聞，連資深記者也曾吃過她的排頭。

先前傳出她有意接大阪辦事處處長，蘇啟誠往生後，又傳外交部已內定她接任橫濱處長。但橫濱辦事處處長陳桎宏表示，外交部1月才會發布人事命令，他並未接獲任何繼任人選通知。這次風波後，這項人事安排恐將無法實現了。

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(中國時報)