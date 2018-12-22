新聞透視》外交圈政治風暴成形！謝長廷該下台 外長也應究責

今年9月初關西機場事件已釀成一股政治風暴，外交部長吳釗燮（左）及駐日代表謝長廷（右），恐都脫不了責任。（本報資料照片）

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中國時報
揭外交官之死！　蘇啟誠輕生前致電妻：不想受辱

隨著蘇啟誠之死及其遺孀發表聲明，一場外交圈政治風暴已形成。不管外交部相關官員說什麼，為了什麼，我們相信，真相只有一個。也只有揭開真相，才能對亡者有交待，才對得起這位優秀職業外交官。

外交部否認遺孀所言 二次傷害
外交官之死 看不到真相！召回謝長廷說清楚

燕子颱風讓國人受困關西機場，原只是意外，但駐日代表謝長廷及綠營嘴硬不認錯，不斷放話，終釀成悲劇。蘇啟誠遺孀都跳出來打臉「假新聞殺人」，謝長廷及綠營卻還認定「源頭就是假新聞」，更指外交界曝光的懲處等內容也是「假新聞」。

蘇啟誠輕生是誰都不願見到的悲劇，但在真相釐清前，掌握話語權的民進黨人卻拚命帶風向，一下子說大阪辦事處不歸謝長廷管，藉此幫謝脫罪；一下子又說大陸散布假新聞，造成蘇處長不堪輿論壓力才輕生，企圖嫁禍他人。

假新聞的確會害人，但假新聞沒殺死人。蘇處長一直到自縊前一刻都，還在跟來自外部的假消息、假新聞奮戰，他並沒被擊倒，真正壓垮他的是內部長官責難、羞辱及不諒解。憾事發生後，綠營沒勇氣認錯，乾脆將錯就錯，繼續利用蘇處長的剩餘價值，在九合一選舉前拼命散播「假新聞殺人」。

蘇家人都已聲稱握有蘇啟誠手機通聯紀錄，還公布部分遺書內容。時至今日外交部及謝長廷還在「假新聞殺人」上面打轉，不肯面對自己錯誤。蘇啟誠是否受到外交部去電責難？長官是否曾威脅記過、考績丙等、調離大阪？真相只有一個，外交部卻還在擠牙膏式回應，難道嫌臉被打得不夠腫？

蘇處長輕生引起的政治風暴越演越烈，謝長廷昨說「根本解決方法是把事實都講清楚，當事實和根據都講清楚後炒作空間就相對減少。」的確，謝長廷應立即返台將事實說清楚，如若說不清楚就該展現政治家風範，為此事下台；而讓一位優秀外交官不明不白自殺，背後還充滿如此算計，外交部長吳釗燮也要究責。

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(中國時報)

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