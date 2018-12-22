藍委指控 謝系立委施壓移送游生

2018年12月22日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 廖肇祥 ／綜合報導 ／綜合報導

謝長廷稱蘇受假新聞所害 蘇妻聲明:遺言沒提

大阪關西機場事件，有網友在網路指稱駐日大阪辦事處未協助台灣民眾，事後大阪辦事處長蘇啟誠輕生，發文的大學生備受壓力。立委馬文君昨表示，隨著蘇的遺孀發布聲明，事實真相很清楚，但從外交部到刑事局，竟要1名在PTT發文的大學生扛責，很不負責任，「我覺得政府是刻意操作這議題、事件，非常可惡！」

馬文君指出，游父前兩天到埔里服務處，表達因這起事件，網友把游生電話、就讀學校等很多資訊，都肉搜出來，不斷攻擊、留言講很重的話，怕小孩承受不了才求助。

馬文君說，外交部做法及後面主導這事的人都非常可惡，傾國家資源、帶風向操弄這事件，除要撇清責任外，又合理化假消息入法的可能性，「已犧牲一名外交官，現在又可能因這樣，再傷害另一生命，因為他（游生）受到的壓力很大，被指責害死人，都是非常重的話。」

談及法院已裁定游生免罰，但外交部先前仍稱將研議可行做法，馬文君透露，已了解到某謝系立委有施壓舉動，才導致後續刑事警察局要求南投警方主動移送，「會從台北刑警局截圖，直接交辦南投埔里分局，一定是有『上面』力量，不然不可能」。

馬文君說，事實上游生寫的都不是假消息，是都有發生，包含大陸派車，也有民眾致電駐處未獲協助。她認為，既然把這些都說成假新聞、甚至造成人員傷亡，都應要有很重罪責，若假新聞是政府刻意隱瞞並製造出來，「誰該負責我想這非常清楚」。

至於是否應將駐日代表謝長廷調回台接受調查？馬文君說「他自己應知道怎麼做吧！」當初沒人知道大阪駐處處長是誰，所以相信蘇受到假新聞影響有限，誰該負責、如何調查都是政府現在應做的，必須讓大眾知道真相。

(中國時報)