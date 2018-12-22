張淑玲褒貶不一 對待部屬嚴厲

台日關係協會祕書長張淑玲。（中央社）

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中國時報
／台北報導

台日關係協會祕書長張淑玲在外交部內評價褒貶不一，在日本國會議員經營表現獲賞識，讓她仕途較同期順遂，但也因個性直率，讓同仁感受她過於嚴厲，引來不少負評。

馬政府時代，張淑玲曾任當時駐日代表沈斯淳祕書，後任駐東京代表處政務組長，在日本待6年。蔡政府上台後，原祕書長蔡明耀轉主祕後，在蔡推薦下，時任外長李大維「破格」讓只有11職等、沒歷練過副司長的張淑玲直接接下12職等職缺，較同期升得快。

此外，部內日系同仁中，較張資歷經驗能力為人優的大有人在，但張頗得邱義仁及謝長廷寵愛，也有手段，她並非外交特考出身，來自僑委會，曾任章孝嚴在僑委會秘書。

有高層曾透露，張淑玲對日本國會議員經營有一套，但該高層曾提醒張，做事應多注意部屬感受，可惜張未聽進去。從張淑玲每次外交部例行記者會回答記者，以飛快速度回答，可見其個性著急。

由於會長邱義仁不願站上一線，張時常站在第一線，但跑外交部記者普遍感受她難以聯繫，就連日媒對她都頗有微詞。事實上，張淑玲駐日從未間斷，但也僅止於傳聞。

面對外界指控，張淑玲神隱大半天後，昨天傍晚出面澄清，「我並沒有打過那通所謂20分鐘的電話，自然也不會有那些繪聲繪影的究責內容。」

張淑玲說，媒體報導的指控內容，對於她本人及家人都造成很大傷害。至於媒體聲稱外交部已決定要懲處及調職，更是子虛烏有。在事實釐清以及責任歸屬前，不可能有任何懲處，調職更是從頭到尾不曾聽說有討論過。

(中國時報)

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