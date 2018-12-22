蘇家打破沉默 捍衛職業外交官尊嚴

2018年12月22日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京21日電 ／東京21日電

外交部籲各界尊重已故大阪處長蘇啟誠家屬，還給家屬平靜空間。蘇處長遺孀行事低調，事發後保持沈默，為何打破平靜，難道外交部不清楚？法院裁定不罰網路發文學生後，外交部還硬拗卸責，繼續引導入罪他人，才讓蘇啟誠夫人忍無可忍，公開相關事實。

蔡政府急於將所有責任推到所謂「假消息」或「假新聞」上，以假消息定調關西風災、蘇啟誠之死所有責任。蘇事發後曾向外交部報告，也與律師商量，網上指大陸使館派車到關西機場接人，有人指大阪辦事處接電話官員態度不佳等消息可能是假的。

如果外交部真認為問題出在假消息，為何不第一時間協助調查真相並說明，藉此保護第一線外交官呢？相反，將所有責難指向蘇啟誠，外交部雖說未啟動懲處機制，但連蘇啟誠本人都說已接到要被調回訊息。

儘管外交部否認嚴懲，但蘇啟誠本人生前曾向家人和《中時》透露可能被調回，難道也是假消息？蘇啟誠遺孀向媒體透露，他無法忍受，不甘受辱，並非來自假新聞，感覺職業外交官沒受到一定尊重。

可見假新聞說法根本是馬後炮，是外交部發現事態嚴重之後的障眼法。沒錯，假消息當然不能助長，媒體也有責任，但蘇處長這位優秀外交官之死，不能簡單以假消息來終結原因。

現在職業外交官只能在政黨惡鬥夾縫中求生存，在地方官、立委威嚇下小心翼翼辦事。國內政治人物、中央、地方官員的送往迎來比外交工作多，加上公務員年改福利大減，許多資深外交官都想平安無事早點退場。現在空降的諮議、機要、祕書一堆，也擠壓職業外交官升職空間。

新聞局裁撤後，新聞發言人體制也變質，外館新聞組功能被架空，駐外官員沒發言權，最常聽見的回答是，「由外交部統一對外發言」。再者，政治人物喜歡自己在臉書單向發文，網路假消息如此之多，是否與政治家偏重網路操作有關呢？

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(中國時報)